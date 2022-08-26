İstanbul’da 5 milyon liralık vurgun! ’Ürünü çiçekçiye bırak parayı kuyumcu verecek’

Daha sonra ürünü kendilerini getirmelerini isteyen şüphelilerin, "Şu an çok işim var. Sen ürünü çiçekçiye bırak parayı ilerdeki kuyumcudan sana verecekler" gibi bahanelerle mağdurları kandırdıkları öğrenildi. Şüphelilerin şüphe çekmemek için ürünleri bıraktırdıkları iş yerleri için "Babamım bu ürünü aldığından haberi yok. O yüzden hiç bir söylemeden ürünü bırakırsın" diye yalan söyledikleri belirlendi.