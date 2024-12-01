Halep’te tam 8 asırlık Türk hakimiyeti! Tolunoğulları, Selçuklular, Osmanlı...

TÜRKMENLER, HALEP'E ANADOLU'DAN ÖNCE YERLEŞTİLER

Surıye'de bugün isimlerinden oldukça az bahsedilen Türkmenler, bir zamanlar Suriye'nin kaderine hükmetmişlerdi. Suriye'deki Türklerin en büyük grubu ise Halep Türkmenleriydi. Türkler, Asya'dan göç ederken sadece Anadolu'ya gelmemişlerdi. Irak ve Suriye de kendilerine yurt arayan Türkmenlerin gittiği bölgelerdi. Rahmetli Faruk Sümer, İlhan Şahin, Hüseyin Özdeğer, Ahmet Emin Dağ ve Enver Çakan'ın Suriye Türkmenleri ile ilgili çalışmalarında bu konuda teferruatlı bilgiyi buluyoruz.

Türkmenler, Suriye'ye Anadolu'dan önce yerleştiler. 1060'lı yıllardan itibaren Türkmenler Suriye'ye gittiler. Büyük Selçuklu komutanlarından Atsız, Şam, Kudüs gibi yerleri fethedip buraların hâkimi oldu. 1077'de Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah, kardeşi Tutuş'u Suriye meliki tayin etti. Tutuş'la birlikte yeni Türkmen kitleleri Suriye'ye geldi. 12. yüzyılın başlarında Musul emiri İmadeddin Zengi, Halep emiri olunca Irak'taki Yıva Türkmenlerini Halep'e getirdi. Daha sonraki yıllarda da Türkmen göçü devam etti.

Halep, Şam, Hama, Humus, Lazkiye ve Trablusşam, Türkmenlerin yoğun yaşadıkları yerlerdi. Bu bölgeler kadar yoğun olmamakla birlikte Suriye'nin doğusunda da Türkmenler bulunuyordu. Halep ve civarında Halep Türkmenleri, Hama'da Selluriye (Salur) Türkmenleri ile Hama Bayadı, Humus'ta Salur, Avşar ve Bayındır boyuna mensup Türkmen aşiretleri yaşıyorlardı. Şam civarında da Bayatlar vardı. Lazkiye bölgesinde Bayır- Bucakların da aralarında olduğu Türkmenler bulunuyordu. Lazkiye civarındaki Türkmenler genelde Üçok, Halep civarındaki Türkmenler ise Bozok boylarına mensuptular.

NÜFUSU 60 BİNDEN FAZLAYDI

Suriye Türklerinin en büyük grubu Halep Türkmenleri idi. Beydili, Bayat, Avşar, İnallu ve Harbendelüler, Halep Türkmenlerinin en büyük oymaklarıydı. Ayrıca bu oymaklar kadar büyük olmasa da Karkın, Kızık, Acürlü, Peçenek, Şah Meliklü, Dayer, Kınık, Eymür, Bahadırlu gibi aşiret grupları da vardı. 16. yüzyılda tam anlamıyla göçebe hayatını sürdüren Halep Türkmenleri, Moğol baskısı üzerine 13. yüzyılda Suriye'ye göç eden binlerce çadırlık Bozok Türkmenlerinin torunlarıydılar. 16. yüzyılda nüfusları 60 binden fazlaydı.