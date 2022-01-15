Meteoroloji önümüzdeki hafta için 20'den fazla ili uyardı! Kar yağışı pazar başlayıp perşembe günü yurdu terkedecek! Sıcaklık en az 5 derece daha
Haftanın ilk günlerinde soğuk hava dalgası etkisini gösterirken pek çok ilde de kar yağışı görülmüştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü gelecek haftayla birlikte yeni hava durumu raporunu açıkladı. MGM 16 Ocak Pazar gününden 20 Ocak Perşembe gününe kadar 5 günlük hava raporunu duyurdu. Raporda özellikle pazar günü özellikle Karadeniz ve İç Anadolu için kar yağışı olduğu görüldü. Öte yandan sıcaklıklar ise 5 derece daha düşecek. 18 Ocak Salı günü Ege ve Akdeniz haricindeki bölgelerde kar yağışının etkisini göstereceği görülüyor. İşte Meteoroloji'nin 5 günlük hava raporu...
15.01.2022 18:55
- Son Güncelleme: 15.01.2022 18:55
Meteoroloji önümüzdeki hafta için 20'den fazla ili uyardı! Kar yağışı pazar başlayıp perşembe günü yurdu terkedecek! Sıcaklık en az 5 derece daha... Bu haftanın ilk günlerinden bu yana kar yağışı ülkemizin bazı illerinde etkisini gösteriyor. Gelecek hafta Türkiye'de kar yağışı görülecek illeri açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava raporunu duyurdu. Rapordaki bilgilere göre, sıcaklıklar 5 derece daha düşecek. Kar yağışı özellikle salı gününden itibaren ülkemizin çoğu ilinde görülecek.
18 Ocak Salı günü Ege ve Akdeniz haricindeki bölgelerde kar yağışının etkisini göstereceği görülüyor.