Meteoroloji önümüzdeki hafta için 20'den fazla ili uyardı! Kar yağışı pazar başlayıp perşembe günü yurdu terkedecek! Sıcaklık en az 5 derece daha... Bu haftanın ilk günlerinden bu yana kar yağışı ülkemizin bazı illerinde etkisini gösteriyor. Gelecek hafta Türkiye'de kar yağışı görülecek illeri açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava raporunu duyurdu. Rapordaki bilgilere göre, sıcaklıklar 5 derece daha düşecek. Kar yağışı özellikle salı gününden itibaren ülkemizin çoğu ilinde görülecek.