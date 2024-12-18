İstanbul’da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

'İstanbul'da sular kesildi mi? Sular ne zaman gelecek?' sorularının yanıtı vatandaşlardan tarafından araştırılıyor. 18 Aralık Çarşamba günü (bugün) arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintileri tek tek açıklandı. Vatandaşlar ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ'nin planlı su kesintileri sayfalarından güncel detayları takip edebilir. İşte bugün itibarıyla su kesintisi yaşanacak bölgeler...