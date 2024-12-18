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İstanbul'da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

Rutin ev işlerinin aksamamasını isteyen vatandaşlar tarafından su kesintilerinin yaşanacağı ilçeler merak ediliyor. İSKİ İstanbul'da 18 Aralık 2024 Çarşamba günü (bugün) planlı ve bakım çalışması amaçlı su kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleleri bölge bölge açıkladı. Peki, İstanbul'da sular kesildi mi? Hangi ilçelerde su yok? İşte bölge bölge İSKİ su kesintisi kayıtları...

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Giriş Tarihi :18 Aralık 2024 , 12:06 Güncelleme Tarihi :18 Aralık 2024 , 12:06
İstanbul’da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

'İstanbul'da sular kesildi mi? Sular ne zaman gelecek?' sorularının yanıtı vatandaşlardan tarafından araştırılıyor. 18 Aralık Çarşamba günü (bugün) arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle yapılacak su kesintileri tek tek açıklandı. Vatandaşlar ALO 185 hattı üzerinden ya da İSKİ'nin planlı su kesintileri sayfalarından güncel detayları takip edebilir. İşte bugün itibarıyla su kesintisi yaşanacak bölgeler...

İstanbul’da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

YENİDOĞAN MAHALLESİ

İstanbul’da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

ORTA MAHALLESİ

İstanbul’da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

VATAN MAHALLESİ

İstanbul’da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

TERAZİDERE MAHALLESİ

İstanbul’da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

ALTINTEPSİ MAHALLESİ

İstanbul’da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

KARTALTEPE MAHALLESİ

İstanbul’da sular mı kesildi? 18 Aralık Çarşamba İSKİ su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak

Su Arıza Kesintileri hakkında SMS bilgisi almak için İSKİ'ye başvurabilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI