Koronavirüs ne zaman bitecek? Uzman isim Türkiye'de rahatlama için tarih verdi!
2019 yılında ortaya çıkan ve dünyayı ele geçiren yeni tip koronavirüs kabusumuz olmaya devam ediyor. Dünya, kalabalık ortamlara girmeme, maske ve mesafeyi hayatının bir parçası haline getirdi, birçok kişi kendisini eve kapattı. Koronavirüs ile ilgili her gün yeni bir varyant ortaya çıkarken salgının ne zaman biteceği büyük merak konusu oldu. Uzman isimden koronavirüste rahatlama için tarih geldi.
"KUYRUKLAR SALGINI TEHDİT EDER HALE GELDİ, HIZLI TEST KİTLERİ EVDE YAPILABİLİYOR"
Koronavirüs Bilim Kurulu PCR testlerine ilişkin kararlarını değerlendiren ve hız test kiti uygulamasının da faydalı olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Vaka sayısı çoğaldıkça özellikle grip salgını arttıkça insanların solunum yolu semptomları çoğaldıkça bir test yapma ihtiyacı hasıl oluyor. Sürekli olarak PCR testleri yapılıyordu ancak gelinen noktada bunun da çok sürdürülemez olduğu ortaya çıktı.
Neden çünkü ciddi kuyruklar oluşmaya başladı. Kuyruklar aslında salgını tehdit eder hale geldi, gerçekten insanlar saatlerce hasta hasta kuyrukta bekliyor ve onun sonucu olarak bulaşıcılığı daha fazla arttırma ihtimali var. Hastaneye geliyor bu insanlar çoğu belki toplu taşımayı kullanıyor o anlamda da bunu kontrol etmek çok kolay olmuyor. O yüzden alınan karar aslında doğru, ben daha farklı bir yöntem önermiştim.
İngiltere bunu yaptı, hızlı antijen testini özellikle evde çok rahat yapılabilen testleri devreye aldı ve bu testlerin payı yüzde 90'ın üzerinde. Evde kişi kendi kendine bunu yapabiliyor. Yaptıktan sonra da kendini yönetebiliyor, tabi onun da belli maliyeti var. Aslında en büyük yükü insanların pozitif çıktıktan sonra negatif oldum mu acaba diye sürekli olarak PCR yapma isteği duymasıydı.