Koronavirüs ne zaman bitecek? Uzman isim Türkiye’de rahatlama için tarih verdi!

Neden çünkü ciddi kuyruklar oluşmaya başladı. Kuyruklar aslında salgını tehdit eder hale geldi, gerçekten insanlar saatlerce hasta hasta kuyrukta bekliyor ve onun sonucu olarak bulaşıcılığı daha fazla arttırma ihtimali var. Hastaneye geliyor bu insanlar çoğu belki toplu taşımayı kullanıyor o anlamda da bunu kontrol etmek çok kolay olmuyor. O yüzden alınan karar aslında doğru, ben daha farklı bir yöntem önermiştim.