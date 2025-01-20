Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bir kısmı soğuk hava ve yağışın etkisi altına giriyor. Kar, yağmur ve çığ tehlikesi uyarıları yapıldı.

2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun ve Trabzon illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle bu illerdeki yüksek kesimlerde yoğun yağış ve çığ tehlikesi bekleniyor.

Kuzey ve Doğu Bölgelerde Karla Karışık Yağmur Meteoroloji'nin açıklamasına göre, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kastamonu, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur görülürken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Vatandaşlar buzlanma ve don olayları nedeniyle sürüş güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Sıcaklıklar Düşüyor Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.