Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bir kısmı soğuk hava ve yağışın etkisi altına giriyor. Kar, yağmur ve çığ tehlikesi uyarıları yapıldı.
2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun ve Trabzon illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle bu illerdeki yüksek kesimlerde yoğun yağış ve çığ tehlikesi bekleniyor.
Kuzey ve Doğu Bölgelerde Karla Karışık Yağmur
Meteoroloji'nin açıklamasına göre, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kastamonu, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur görülürken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.
Vatandaşlar buzlanma ve don olayları nedeniyle sürüş güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.
Sıcaklıklar Düşüyor
Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara:
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli bir hava bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 10°C civarında olacak. Bursa ve Tekirdağ'da yağışlar bekleniyor.
Ege:
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerde zamanla çok bulutlu hava tahmin ediliyor. İzmir'de sıcaklık 15°C'ye kadar çıkacak, Muğla çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.
Akdeniz:
Akdeniz Bölgesi genellikle parçalı bulutlu olacak, Antalya ve Mersin'de hafif yağmur bekleniyor. Hatay çevresinde ise sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek.
İç Anadolu:
Çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava olacak, yer yer karla karışık yağmur görülecek. Ankara ve Konya'da soğuk havanın etkisiyle gece saatlerinde buzlanma yaşanabilir.
Karadeniz:
Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Trabzon ve Rize'de yağış sabah saatlerinde yoğunlaşacak. Giresun ve Ordu çevrelerinde de sağanak yağmur etkili olacak.
Doğu Anadolu:
Karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Erzurum ve Kars gibi illerde sıcaklık -3°C'ye kadar düşebilir. Ayrıca, çığ tehlikesi ve buzlanma riski artmış durumda.
Güneydoğu Anadolu:
Genellikle açık ve parçalı bulutlu olacak. Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin çevrelerinde hava 10°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise soğuma yaşanacak.
Güneydoğu Anadolu:
Güneydoğu'da sıcaklık 10°C civarında olacak ve bölgedeki bazı illerde, özellikle Diyarbakır ve Batman'da gece sıcaklıkları sıfırın altına düşebilir.
Çığ Tehlikesi ve Buzlanma Uyarısı
Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riskine dikkat çekti. Ulaşımın aksayabileceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.
Uzmanlardan Tavsiyeler
Uzmanlar, buzlanma ve don olaylarının yoğun olduğu bölgelerde, araç sahiplerinin zincir ve kar lastiği kullanmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, çığ riski taşıyan bölgelerde mecbur kalmadıkça yüksek kesimlere çıkılmaması öneriliyor.
Bu soğuk ve yağışlı hava dalgasının hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Güncel hava durumu bilgileri için Meteoroloji'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamalarını takip edebilirsiniz.