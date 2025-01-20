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Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Ocak tarihine ilişkin hava durumu raporunu paylaştı. Son değerlendirmelere göre ülkemizin özellikle doğu bölgelerinde yoğun kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkacak vatandaşlar ise "Bugün hava durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Ankara ve İstanbul'da kar yağışı bekleniyor mu? İşte merak edilen hava durumu raporu.

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Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 06:32 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 06:32
Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son tahminlere göre Türkiye'nin büyük bir kısmı soğuk hava ve yağışın etkisi altına giriyor. Kar, yağmur ve çığ tehlikesi uyarıları yapıldı.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

2 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Giresun ve Trabzon illeri için sarı kodlu uyarı yayınladı. Özellikle bu illerdeki yüksek kesimlerde yoğun yağış ve çığ tehlikesi bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Kuzey ve Doğu Bölgelerde Karla Karışık Yağmur

Meteoroloji'nin açıklamasına göre, özellikle Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kastamonu, Ardahan, Hakkari, Şırnak ve Van çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı kesimlerde yağmur görülürken, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

Vatandaşlar buzlanma ve don olayları nedeniyle sürüş güvenliğine dikkat etmeleri konusunda uyarıldı. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Sıcaklıklar Düşüyor

Hava sıcaklıklarının doğu bölgelerde 3 ila 5 derece azalması öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara:
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde puslu ve yer yer sisli bir hava bekleniyor. İstanbul'da sıcaklık 10°C civarında olacak. Bursa ve Tekirdağ'da yağışlar bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Ege:
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerde zamanla çok bulutlu hava tahmin ediliyor. İzmir'de sıcaklık 15°C'ye kadar çıkacak, Muğla çevrelerinde ise sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Akdeniz:
Akdeniz Bölgesi genellikle parçalı bulutlu olacak, Antalya ve Mersin'de hafif yağmur bekleniyor. Hatay çevresinde ise sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 18°C arasında değişecek.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

İç Anadolu:
Çoğunlukla parçalı bulutlu bir hava olacak, yer yer karla karışık yağmur görülecek. Ankara ve Konya'da soğuk havanın etkisiyle gece saatlerinde buzlanma yaşanabilir.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Karadeniz:
Kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Trabzon ve Rize'de yağış sabah saatlerinde yoğunlaşacak. Giresun ve Ordu çevrelerinde de sağanak yağmur etkili olacak.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Doğu Anadolu:
Karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Erzurum ve Kars gibi illerde sıcaklık -3°C'ye kadar düşebilir. Ayrıca, çığ tehlikesi ve buzlanma riski artmış durumda.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Güneydoğu Anadolu:
Genellikle açık ve parçalı bulutlu olacak. Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin çevrelerinde hava 10°C civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise soğuma yaşanacak.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Güneydoğu Anadolu:
Güneydoğu'da sıcaklık 10°C civarında olacak ve bölgedeki bazı illerde, özellikle Diyarbakır ve Batman'da gece sıcaklıkları sıfırın altına düşebilir.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Çığ Tehlikesi ve Buzlanma Uyarısı

Meteoroloji, özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ riskine dikkat çekti. Ulaşımın aksayabileceği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Uzmanlardan Tavsiyeler

Uzmanlar, buzlanma ve don olaylarının yoğun olduğu bölgelerde, araç sahiplerinin zincir ve kar lastiği kullanmaları gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, çığ riski taşıyan bölgelerde mecbur kalmadıkça yüksek kesimlere çıkılmaması öneriliyor.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?

Bu soğuk ve yağışlı hava dalgasının hafta boyunca etkili olması bekleniyor. Güncel hava durumu bilgileri için Meteoroloji'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamalarını takip edebilirsiniz.

Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?
Meteoroloji hava durumu 20 Ocak: Pazartesi kar yağışı o 2 ili vuracak! İstanbul ve Ankara’da hava nasıl olacak?