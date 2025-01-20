İstanbullunun musluklarından 5 yıldır lağım suyu akıyor Ekrem İmamoğlu seyrediyor! Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü: Hukuki süreç başlatacağım

Biz de takvim.com.tr olarak Faruk Özlü ile Melen Çayı ve kanalizasyon suyu skandalı hakkında çarpıcı bir röportaj yaptık.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun göreve geldiği günden bu yana İstanbulluya hizmet etmediğini birçok kez haberlerimizde dile getirmiştik. Ancak bu kez İmamoğlu 16 milyon kişinin sağlığı ile oynuyor.

Melen Çayı 'nın İstanbul'un içme suyunun yüzde 36'sını karşıladığı hatta yaz mevsimlerinde bu oranın giderek arttığını söyleyen Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü "Melen çayının İstanbul için önemi şudur. İstanbul'un bir yıllık su tüketimi 1 milyar 795 milyon metreküptür. Bu suyun 650 milyon metreküpü Düzce'den geliyor. Yani İstanbul'un içme suyunun yüzde 36'sı Düzce'den karşılanıyor. Şöyle ifade edeyim İstanbul'da tüketilen 3 litre suyun 1 litresi Düzce'den geliyor. Hatta bu kurak zamanlarda, kurak mevsimlerde yüzde 50'ye kadar çıkıyor" şeklinde konuştu.

Düzce sınırları içerisinde olan ve İstanbul'un içme suyunun yüzde 36'sını karşılayan Melen Çayı 'ndaki kanalizasyon akışını engellemenin İSKİ 'nin sorumluluğunda olduğu söyleyen Özlü, "Buradaki sorumlunun kim olduğunu İBB'nin başındaki zat da bizzat ifade etti. Buradaki su kaynaklarının korunması sorumluluğu, İSKİ kanununa göre İBB ve İSKİ'nin. Çünkü burası 2008 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla İstanbul'un su havzalarından birisi olarak ilan edildi. Dolayısıyla hem Bakanlar Kurulu kararı hem de İSKİ'nin yasal mevzuatı gereği burası İstanbul'un su kaynaklarını sağladığı bir su havzasıdır. Buradaki suyun kirlenmeden İstanbul'a nakledilmesi İSKİ'nin sorumluluğunda. Yasal mevzuat bunu söylüyor. Ben size dökümanlar da getirdim. Bakın İSKİ mevzuatı var. İSKİ mevzuatında "Büyükşehir sınırlarında olsa bile bir yerden su sağlanıyorsa buradaki bakım, onarım, suların korunması ve arıtılması sorumluluğu İSKİ'ye aittir" deniliyor." dedi.

Hangi noktalardan Melen'e kanalizasyon suyu akıyor?

Kanalizasyon suyunun Melen barajına aktığı bölgeleri paylaşan Faruk Özlü "Biz niye bundan 5 yıl önce bunları gündeme getirmedik de bugün gündeme getiriyoruz? Çünkü süre doldu. Yani İSKİ sorumluluklarını geçen 5 yıl içerisinde yerine getirmedi" dedi.

Özlü sözlerine şöyle devam etti:

Merkezde Konuralp Bölgesi'nin kanalizasyon suyu arıtmaya gitmeden Melen Havzası'na akıyor. Ben bunu görüntü olarak da paylaştım. İBB'nin başındaki zat vidanjörle bunlar boşaltılıyor diyor. Görüntülerle ifade ettim orada bir vidanjör yok. Orada Konuralp Bölgesi'nin kanalizasyon suyunun Melen'e aktığı görüntüler var. Geçmişte bir vidanjör konusu var. O Düzce Belediyesi'nin değil Gölyaka Belediyesi'ne ait. Olayı ben araştırdım, öğrendim. Gölyaka Belediyesi'nin Pazaryaka bölgesinde yağmur yağıyor. Çamurlu bir su birikiyor. Çamurlu suyu vidanjörle çekiyorlar Büyük Melen'e boşaltıyorlar. O boşaltma sırasında bir vatandaşımız görüntü alıyor. Kanalizasyon atıklarını boşaltıyor Gölyaka Belediyesi diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı inceleme yapıyor. Bunun lağım suyu olmadığı, çamurlu su olduğu tespit ediliyor. Bunun raporları var. Bırakın lağım suyunu çamurlu su dökmek bile suç teşkil ettiğinden Gölyaka Belediyesi'ne Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bir ceza kesiliyor. Yani İBB'nin başındaki zatın ifade ettiği gibi konu Düzce Belediyesi'nin vidanjörünün kanalizasyon atıklarını boşaltması değil. İBB'nin başındaki zat yalan söylüyor.