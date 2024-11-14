Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının hafta sonundan itibaren tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.Yağışlı havayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklar aniden düşecek. Beklenen yağışın cuma günü etkili olmaya başlayacağı öngörülürken, en fazla yağışı Ege Bölgesi'nin alacağı tahmin ediliyor. Yağışlar İstanbul'da da etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde görevli Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, önümüzdeki günlerde yurt genelinde yaşanacak hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin kuzeybatısında aralıklı yağışlar görüleceğini aktaran Özdemirci, "Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak şeklinde yağışlar bekliyoruz. Cuma günü ise yağışın etki alanı artıyor. Marmara, Ege, Akdeniz Bölgesi ve İç Anadolu'nun batı yakasında yağmur ve sağanak şeklinde yağmur beklentimiz var. Ülkemizin büyük bir bölümünde yağışlar görülecek. Cumartesi günü ise doğuda Hakkari ve Van dışında ülke genelinde yağış bekliyoruz. Pazar günü de Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu dışında ülke genelinde yağışlar bekliyoruz. Cumartesi ve pazar günü yağmur sağanak şeklinde olacak" dedi. Özdemirci, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yağışların karla karışık olmasını beklediklerini de ifade etti.