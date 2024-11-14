İntikam fuhuş çetesini çökertti! Sosyal medya fenomeni Kerem Balin’i sevgilisi ihbar etmiş! İşte masaj salonu skandalının perde arkası

İstanbul Ataşehir'de geçen yıl bir masaj salonuna yönelik operasyonun şüphelileri hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Masaj salonunda fuhuş yapıldığı, salon dışına fuhuş amaçlı kadın yönlendirildiğine yönelik çok sayıda ihbar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, teknik takip ve telefon dinlemeleriyle suç yönteminin tespit edilmesi, mağdurların kurtarılması amacıyla titizlikle yürüttüğü bir soruşturma başlattı.

İŞLETMECİ YOUTUBER ÇIKTI Geçen şubat ayında eş zamanlı baskınlarla 4 şüpheli gözaltına alınıp tutuklanırken masaj salonunu işleten şüphelilerden birinin Youtuber Kerem Balin olduğu, diğerlerinin ise eniştesi, kuzeni ve arkadaşı ile fenomen sevgilisi Nehir Ayaz olduğu ortaya çıktı.