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Ev hapsi cezası almıştı | Serdar Ortaç'tan beklenmedik hamle

İstanbul'da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gibi ünlü isimler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'e de ev hapsi cezası verildi. Ünlü isimlerden Ortaç'ın evi gündem oldu. Fenomenlerin sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi. Ortaç'ın yeni hamlesi ise herkesi şaşırttı.

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Giriş Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:23 Güncelleme Tarihi :14 Kasım 2024 , 10:23
Ev hapsi cezası almıştı | Serdar Ortaç’tan beklenmedik hamle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edildi.

Ev hapsi cezası almıştı | Serdar Ortaç’tan beklenmedik hamle

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Ev hapsi cezası almıştı | Serdar Ortaç’tan beklenmedik hamle

Tutuklananlardan Esma Sözen, Soner Kabakçı, Emirhan Karuç, Sefa Caner Sarıçam, Emircan Çelik, Ramazan Karkin, Muzaffer Zorbey Erkoçlar, Yağmur Şifa Yaprak'ın sosyal medya hesaplarına savcılığın talebiyle mahkemeden erişim yasağı getirildi.

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