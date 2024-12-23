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AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul İl Başkanlığı için 8. Olağan Kongresi'nde partinin İstanbul'daki yeni il başkan adayının Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu. Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; genç, dinamik ve vizyoner bir dava adamı olarak tanımlanan Abdullah Özdemir'in, İstanbul teşkilatını daha da güçlendireceği ve partinin yeni zaferlere imza atmasını sağlayacağı ifade etti.

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Giriş Tarihi :23 Aralık 2024 , 20:49 Güncelleme Tarihi :23 Aralık 2024 , 21:36
AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8. Olağan İl Kongresi'nde İl Başkan adayının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri...
Abdullah Özdemir kimdir, kaç yaşında, nereli? Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri...

AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketi olduğunu belirtti.

AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

Bu davanın, milletin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk'a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye'nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketi olduğunu ifade eden Kabaktepe, şunları kaydetti:

AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

"Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz. AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır, bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır."

AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

Kabaktepe, şimdi İstanbul'da bu kutlu davayı, Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti olan bu aziz şehre hizmet bilinciyle daha da ileriye taşıyacak yeni bir döneme adım attıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

"8. Olağan İl Kongremizde, İl Başkan adayımızın Sayın Abdullah Özdemir kardeşimiz olduğunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Abdullah Özdemir kardeşimiz, genç, dinamik, vizyoner bir dava adamı olarak İstanbul teşkilatımızın güçlü kadrolarıyla birlikte, bu kutlu yürüyüşü daha da ileriye taşıyacak, İstanbul'umuzda nice yeni zaferlere imza atacaktır. Bu vesileyle, 8. Olağan İl Kongremizin İstanbul'umuza, teşkilatımıza ve partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bizler, bu davanın bir neferi olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimize ve partimize hizmet etmeye, omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü, birlikte daha büyük zaferlere ulaşacağız."

AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

AK Parti İstanbul'da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir oldu

AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

AK Parti İstanbul'da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkanı Adayı Abdullah Özdemir oldu