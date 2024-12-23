AK Parti İstanbul’da yeni dönem başlıyor! İstanbul İl Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu

Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti'nin, geçmişten geleceğe uzanan köklü bir medeniyet hareketi olduğunu belirtti.

Bu davanın, milletin değerlerini baş tacı eden, topluma hizmeti Hakk'a hizmet bilen, mazlumların umudu, güçlü Türkiye'nin inşasında öncü olan büyük bir kadro hareketi olduğunu ifade eden Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bizler, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bu kutlu davayı daha da ileriye taşımak için gece gündüz çalışan bir dava kardeşliği içerisindeyiz. AK Parti'de her kongre, bir demokrasi şöleni, bir yenilenme ve güçlenme vesilesidir. Kongrelerimiz, aynı zamanda dava bilinciyle, bir bayrak yarışının en güzel örnekleridir. Bu bayrak, her seferinde daha yükseğe taşınır, bir Ulubatlı Hasan kararlılığıyla yeni hedeflere doğru yol alınır."