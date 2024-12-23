Kış mevsiminin en zorlu dönemlerinden biri olan Erbain soğukları,21 Aralık itibarıyla başladı. Bu dönem, halk arasında "zemheri ayı" olarak da bilinir ve yaklaşık 40 gün süren sert hava koşullarıyla tanımlanır.

Erbain Soğukları Nedir? Erbain, Arapça kökenli bir kelime olup "kırk" anlamına gelir. Takvimlere göre 21 Aralık ile 31 Ocak tarihleri arasını kapsayan bu dönem, kış mevsiminin en dondurucu ve yoğun yağışlı günlerini temsil eder.

Soğuk hava, kuvvetli rüzgarlar, kar yağışı, buzlanma ve tipi gibi etkiler bu dönemin en belirgin özelliklerindendir.

Uzmanlardan Kritik Uyarı: Sert Kış Kapıda Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu yıl kış mevsiminin geçmiş yıllara göre daha sert geçeceğini ifade ederek önemli uyarılarda bulundu: "Bu kış soğuk ve yağışlı geçme olasılığı yüzde 70 civarında. Erbain soğukları özellikle baraj seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayacak yoğun yağışlarla dikkat çekecek."