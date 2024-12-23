Kış mevsiminin en zorlu dönemlerinden biri olan Erbain soğukları,21 Aralık itibarıyla başladı. Bu dönem, halk arasında "zemheri ayı" olarak da bilinir ve yaklaşık 40 gün süren sert hava koşullarıyla tanımlanır.
Erbain Soğukları Nedir?
Erbain, Arapça kökenli bir kelime olup "kırk" anlamına gelir. Takvimlere göre 21 Aralık ile 31 Ocak tarihleri arasını kapsayan bu dönem, kış mevsiminin en dondurucu ve yoğun yağışlı günlerini temsil eder.
Soğuk hava, kuvvetli rüzgarlar, kar yağışı, buzlanma ve tipi gibi etkiler bu dönemin en belirgin özelliklerindendir.
Uzmanlardan Kritik Uyarı: Sert Kış Kapıda
Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, bu yıl kış mevsiminin geçmiş yıllara göre daha sert geçeceğini ifade ederek önemli uyarılarda bulundu:
"Bu kış soğuk ve yağışlı geçme olasılığı yüzde 70 civarında. Erbain soğukları özellikle baraj seviyelerinin yükselmesine katkı sağlayacak yoğun yağışlarla dikkat çekecek."
Ne Zaman Başlayacak?
Özellikle 21 Aralık'tan itibaren hava sıcaklıklarının düşmesiyle Erbain soğuklarının etkisinin hissedileceğini belirten Dr. Özdemir, pazar gününden sonra daha belirgin bir soğuk hava dalgasının yurdu etkisi altına alacağını söyledi.
"Bu süreçte kuvvetli fırtına, yoğun yağış ve aşırı buzlanma görülebilir. Kar yağışının da geçen yıla oranla daha geniş alanlarda etkili olmasını bekliyoruz."
Yılbaşına Kar Sürprizi mi Geliyor?
Erbain soğuklarının etkileri, yılbaşında kendini hissettirebilir. Dr. Güven Özdemir, özellikle İstanbul'da yılın son günlerinde kar yağışı ihtimaline dikkat çekerek şu açıklamayı yaptı:
"Aralık ayının son günlerinde düşük bir ihtimal olsa da İstanbul'da kar yağışı görülebilir. Yılbaşına karla girebiliriz. Bu da şehirde hem coşku hem de ulaşım açısından zorluk yaratabilir."
Hava Koşullarına Karşı Tedbir Önemli
Erbain soğukları süresince yoğun kar ve buzlanma gibi etkiler günlük hayatı zorlaştırabilir. Uzmanlar, özellikle araç sahiplerini ve dışarıda çalışanları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Barajlardaki su seviyesinin artması ve kuraklık riskinin azalması beklenirken, kış severler için kar yağışlarının keyifli bir tablo oluşturacağı düşünülüyor.