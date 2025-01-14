Ya istisnai düzenleme ya 360... Başkan Erdoğan’a adaylık yolu nasıl açılır?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha cumhurbaşkanlığına aday olup olmayacağı siyasetin gündemine oturdu.
İBO SORDU BAŞKAN ERDOĞAN "VARIM" DEDİ
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta sonu partisinin GAP Arena Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Şanlıurfa 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Erdoğan konuşmasını yapmak için sahneye şarkıcı İbrahim Tatlıses'le birlikte çıktı.
İbrahim Tatlıses, Başkan Erdoğan'a, "Önümüzdeki dönem cumhurbaşkanlığına var mısınız?" diye sordu. Başkan Erdoğan bu soruya, "Sen varsan, varım" yanıtını verdi.
İbrahim Tatlıses ise "Ölümüne varım... Sözü aldık" dedi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK: MİLLETİMİZ İSTEDİĞİ ZAMAN FORMÜLE BAKARIZ
Başkan Erdoğan'ın adaylık meselesi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e de soruldu.
MYK sonrası soruları yanıtlayan Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanı önceki gün Şanlıurfa ziyareti sırasında sanatçı İbrahim Tatlıses ile yaşadığı diyalog sonrasında Sayın Cumhurbaşkanının adaylığı kamuoyunda yeniden konuşulmaya başlandı. Sayın Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı bugünkü toplantıda gündeme geldi mi?" sorusu üzerine Çelik, şu yanıtı verdi:
"Yani tabii Cumhurbaşkanımızla yol yürüyenler olarak bu bizim gündemimizde. Bunun orada gündeme gelmesinden de büyük bir memnuniyet duyduk. Bu şekilde bağlanmasından da memnuniyet duyduk. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın İbrahim Tatlıses'in sorduğu soruyu biz de aynı şekilde cevaplıyoruz. 'Siz varsanız biz de varız' diyoruz. Formüle bakarız. Siyasette bir yıl çok kısa, bir gün çok uzundur. Onu konuşuruz. Önemli olan milletimizin, vatandaşımızın istemesidir.
Millet iradesinin bu şekilde tecelli etmesidir. Etrafımızda gelişen olaylara bakınca Sayın Cumhurbaşkanımızın hem birikimi hem siyasi dirayetinin sadece ülkemiz için de değil bölgemiz için ne kadar kıymetli olduğu her vesileyle görülmektedir. İnşallah en hayırlı şekilde bu süreçleri yürütürüz."
BAŞKAN ERDOĞAN'A ADAYLIK YOLU NASIL AÇILIR?
Yaşanan bu gelişmeler siyasetin gündemini hareketlendirdi. Halkın desteği ve anayasal süreçler, bu yolu şekillendirecek kritik unsurlar arasında yer alırken, "Terörsüz Türkiye" hedefi ve Başkan Erdoğan'ın bölgesel liderlik rolü, tartışmaları farklı boyutlara taşıyor.
Türkiye'nin geleceğini şekillendirecek bu olasılık, siyasi dengeleri derinden sarsacak... Peki Başkan Erdoğan'a adaylık yolu nasıl alacak, hangi formüller öne çıkıyor?
Meseleyi köşesine taşıyan Sabah Yazarı Okan Müderissoğlu, bölgede yaşanan gelişmelere ve 2 formüle dikkat çekerek, "Kanımca şartlar, Erdoğan'ın tecrübesine duyulan önemi belirgin şekilde ön plâna çıkaracak." ifadelerini kullandı.
Müderissoğlu yazısında şu ifadeleri kaleme aldı:
"Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu göreve yeniden aday olacak mı?" Soru, zamanlaması itibariyle erken olsa da ilgili ilgisiz hemen herkesin aklının bir köşesinde duruyor. Cumhurbaşkanlığı seçimini yeniden gündeme getiren üç durum söz konusu oldu:
1- 11 Ocak'taki AK Parti Şanlıurfa İl Kongresi'nde sanatçı İbrahim Tatlıses'in ilk kıvılcımı çakması. Yani, sahnede yekten Erdoğan'a, "Cumhurbaşkanlığı'na aday mısınız, değil misiniz?" diye sorması. Cumhurbaşkanı'nın bir süre sessiz kalması ama ısrarlar karşısında Tatlıses'e, "Sen varsan ben de varım!" demesi. Bu esnek ama manidar cevabın bir dizi yorumu beraberinde getirmesi.
2- "Terörsüz Türkiye" iradesinin ve bu yolda gösterilen gayretin CHP kanadında, "Acaba Erdoğan'a bir kez daha adaylık yolu mu açılmak isteniyor?" kuşkusu ile karşılanması. Terör örgütünü lağvettirecek tarihi adımın, doğrudan ilintisi olmasa da CHP tarafından bir şekilde cumhurbaşkanlığı seçimine bağlanmak istemesi.
3- 23 Şubat 2025'te gerçekleşecek AK Parti Büyük Kongresi ve sonrasına ilişkin tüm çalışmaların Erdoğan'ın, ana siyasi aktör olacağı varsayımıyla yürütülmesi.
O halde baştaki soruyu tekrar soralım ve kendi açımızdan cevabını verelim...
"Erdoğan, cumhurbaşkanlığına yeniden aday olacak mı?"
Benim cevabım... "Olmalı!"
Ama nasıl?
Bunun anayasal zemindeki karşılığı olduğu kadar milletteki karşılığı da önemli.
Neden?
Çünkü Şanlıurfa'da gördük ki... Erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanı olmasını isteyen ciddi bir kitle söz konusu. Eğer, milletin hatırı sayılı bölümü vakti zamanı geldiğinde bu talebini ciddi biçimde yansıtırsa, Meclis'teki sayısal çoğunluk, milletin siyasal çoğunluğunu göz ardı edemez.
YA ANAYASADA İSTİSNAİ DÜZENLEME YA DA 360 VEKİL
Biliyoruz ki Erdoğan'ın adaylığı için... Ya anayasada istisnai bir düzenleme yapılacak ya da 360 milletvekilinin imzası ile seçimlerin yenilenmesine karar verilecek. Kanımca şartlar, Erdoğan'ın tecrübesine duyulan önemi belirgin şekilde ön plâna çıkaracak.
Türkiye için , bölge için, küresel barış için Erdoğan'ın "kilit taşı" rolü anlaşıldıkça siyasi ezberler derinden sorgulanacak.