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Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji'den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Kış aylarının etkisini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde, Meteoroloji uzmanları ve AKOM (Afet Koordinasyon Merkezi) İstanbul için önemli uyarılarda bulunuyor. Yurdun yüksek kesimlerinde görülen kar yağışının ardından gözler Marmara Bölgesi'ne çevrildi. İstanbul'a kar yağışının ne zaman geleceği ve alınması gereken önlemler merak konusu. Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 13 Ocak Pazartesi hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Ocak 2025 , 06:55 Güncelleme Tarihi :13 Ocak 2025 , 06:55
Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, ülkemizin büyük kısmı parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir ve Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Meteorolojiden Sarı Alarm: Batı Bölgelerde Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı

İşte 13 Ocak Pazartesi Sarı Kodlu Alarm Verilen İller;

Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Manisa
Muğla
Tekirdağ
Yalova

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Hava Sıcaklığı: Ülke genelindeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, ancak Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece düşüş yaşanacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Rüzgar: Genel olarak güneyli rüzgarlar hakim olacak, ancak Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Uyarılar:

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı için dikkatli olunması gerekiyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Kar Yağışı Ertelendi, Ocak Ortasında Bekleniyor

Prof. Dr. Şen, İstanbul'daki kar yağışının normalde 10-11 Ocak tarihlerinde beklenmesine rağmen, yüksek basınç sisteminin engellemeleri nedeniyle ertelendiğini belirtti. "Yılbaşında beklediğimiz kar yağışı gerçekleşmedi, fakat 10-11 Ocak'ta beklenen yağış da henüz başlamadı. Bu gecikmenin nedeni, özellikle Balkanlar'daki hava durumu sisteminin İstanbul'a yönelmesini engelliyor. Ancak Ocak ayının ortalarına doğru, İstanbul'da kar yağışı kesinlikle gerçekleşecek" diye konuştu.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

İstanbul'un Kışı Ocak ve Şubat Aylarında

Şen, İstanbul'un kış mevsimi için en kritik ayların Ocak ve Şubat olduğunu vurguladı. "İstanbul'un kışını tam anlamıyla Ocak ve Şubat aylarında yaşarız. Bu dönemde kar yağışını beklemek normal" diyerek karın İstanbul'a doğru yaklaşmaya başladığını ifade etti.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

13 Ocak Bölgesel Hava Durumu:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Tekirdağ çevresinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara kıyılarında kuzeyli rüzgarlar güçlü esecek.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Akdeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin çevresinde sağanak yağış öngörülüyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzeybatı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış var. Eskişehir çevresinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Zonguldak, Sinop ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Buzlanma ve don olayı, yer yer sis bekleniyor. Erzurum, Kars ve Malatya'da soğuk hava etkili olacak.