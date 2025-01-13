Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, ülkemizin büyük kısmı parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir ve Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteorolojiden Sarı Alarm: Batı Bölgelerde Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı İşte 13 Ocak Pazartesi Sarı Kodlu Alarm Verilen İller; Aydın

Balıkesir

Bursa

Çanakkale

Edirne

İstanbul

İzmir

Kırklareli

Kocaeli

Manisa

Muğla

Tekirdağ

Yalova

Hava Sıcaklığı: Ülke genelindeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, ancak Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece düşüş yaşanacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.