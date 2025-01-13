Kar yağışı bastırdı: Meteoroloji’den İstanbul ve 12 ile sarı kod! Edirne, Tekirdağ, Kocaeli, Aydın...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, ülkemizin büyük kısmı parçalı ve çok bulutlu geçecek. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Kırşehir, Yozgat ve Mersin çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Trakya, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Kütahya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.
Yağışların, Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ, Eskişehir ve Antalya'nın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise çığ tehlikesi bulunuyor.
Meteorolojiden Sarı Alarm: Batı Bölgelerde Kuvvetli Fırtına ve Sağanak Yağış Uyarısı
İşte 13 Ocak Pazartesi Sarı Kodlu Alarm Verilen İller;
Aydın
Balıkesir
Bursa
Çanakkale
Edirne
İstanbul
İzmir
Kırklareli
Kocaeli
Manisa
Muğla
Tekirdağ
Yalova
Hava Sıcaklığı: Ülke genelindeki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, ancak Marmara ve Kuzey Ege'de 2 ila 4 derece düşüş yaşanacak. Diğer bölgelerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar: Genel olarak güneyli rüzgarlar hakim olacak, ancak Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarlar esmesi tahmin ediliyor.
Uyarılar:
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Tekirdağ ve Eskişehir çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı için dikkatli olunması gerekiyor.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi Uyarısı: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ayrıca, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Kar Yağışı Ertelendi, Ocak Ortasında Bekleniyor
Prof. Dr. Şen, İstanbul'daki kar yağışının normalde 10-11 Ocak tarihlerinde beklenmesine rağmen, yüksek basınç sisteminin engellemeleri nedeniyle ertelendiğini belirtti. "Yılbaşında beklediğimiz kar yağışı gerçekleşmedi, fakat 10-11 Ocak'ta beklenen yağış da henüz başlamadı. Bu gecikmenin nedeni, özellikle Balkanlar'daki hava durumu sisteminin İstanbul'a yönelmesini engelliyor. Ancak Ocak ayının ortalarına doğru, İstanbul'da kar yağışı kesinlikle gerçekleşecek" diye konuştu.
İstanbul'un Kışı Ocak ve Şubat Aylarında
Şen, İstanbul'un kış mevsimi için en kritik ayların Ocak ve Şubat olduğunu vurguladı. "İstanbul'un kışını tam anlamıyla Ocak ve Şubat aylarında yaşarız. Bu dönemde kar yağışını beklemek normal" diyerek karın İstanbul'a doğru yaklaşmaya başladığını ifade etti.
13 Ocak Bölgesel Hava Durumu:
Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı. Tekirdağ çevresinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Marmara kıyılarında kuzeyli rüzgarlar güçlü esecek.
Ege: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı. Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarlar bekleniyor.
Akdeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz ile Mersin çevresinde sağanak yağış öngörülüyor.
İç Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Kuzeybatı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış var. Eskişehir çevresinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.
Karadeniz: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Zonguldak, Sinop ve Düzce çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Doğu Anadolu: Parçalı, yer yer çok bulutlu. Buzlanma ve don olayı, yer yer sis bekleniyor. Erzurum, Kars ve Malatya'da soğuk hava etkili olacak.