Meteoroloji 12 Ocak hava durumu | Marmara’ya kar geliyor: İstanbul dahil 13 ile sarı alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelini etkileyen hava durumuyla ilgili kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar, kar ve çığ tehlikesi vatandaşları bekliyor. İşte bölge bölge hava durumu ve önemli uyarılar.

Kuvvetli Yağış ve Karla Karışık Yağmur Geliyor Meteoroloji, özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz'in batı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağını belirtti. Trakya'nın iç kesimleri: Karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.

Hakkari çevresi: Hafif kar yağışı görülebilir.

Antalya'nın doğusu ve Ege kıyıları: Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Buzlanma ve Çığ Tehlikesi

Türkiye'nin doğu bölgelerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi. Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanabilir.

Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu

Hava sıcaklıkları: Marmara kıyılarında mevsim normallerine yakın, iç kesimlerinde ise 1-3 derece altında seyredecek. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor. Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına etkisi görülebilir.