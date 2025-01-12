Meteoroloji 12 Ocak hava durumu | Marmara’ya kar geliyor: İstanbul dahil 13 ile sarı alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülke genelini etkileyen hava durumuyla ilgili kritik bir uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar, kar ve çığ tehlikesi vatandaşları bekliyor. İşte bölge bölge hava durumu ve önemli uyarılar.
Kuvvetli Yağış ve Karla Karışık Yağmur Geliyor
Meteoroloji, özellikle Marmara, Ege, Batı Karadeniz, Akdeniz'in batı kesimleri ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında sağanak ve yer yer kuvvetli yağışların etkili olacağını belirtti.
Trakya'nın iç kesimleri: Karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar yağışı bekleniyor.
Hakkari çevresi: Hafif kar yağışı görülebilir.
Antalya'nın doğusu ve Ege kıyıları: Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi
Türkiye'nin doğu bölgelerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği belirtildi.
Doğu Karadeniz'in yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi yaşanabilir.
Hava Sıcaklıkları ve Rüzgar Durumu
Hava sıcaklıkları: Marmara kıyılarında mevsim normallerine yakın, iç kesimlerinde ise 1-3 derece altında seyredecek. Diğer bölgelerde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Rüzgar: Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerinden kuvvetli rüzgar (40-60 km/sa) bekleniyor. Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına etkisi görülebilir.
Meteoroloji'den Sarı Kod Uyarısı: 13 İl İçin Kritik Yağış ve Fırtına Alarmı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli yağış ve fırtına beklentisi nedeniyle Türkiye'nin batısındaki 13 ili kapsayan önemli bir uyarı yaptı. Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ ve Yalova illeri için sarı kod ile alarm verildi. İşte detaylar:
Bölge Bölge Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde yağmur ve sağanak etkili olacak.
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Trakya'nın kuzeyi ve Marmara'nın batısında yağışlar yer yer kuvvetli olacak.
İstanbul: Sağanak yağış etkili (11°C).
Edirne ve Kırklareli: Gece saatlerinde kar bekleniyor (4°C).
Ege Bölgesi
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde kuvvetli yağmur görülecek.
İzmir ve Muğla: Sağanak yağış etkili olacak (17°C, 11°C).
Afyonkarahisar: Pus ve sis bekleniyor (10°C).
Akdeniz Bölgesi
Genel Durum: Batı kesimlerde sağanak yağış etkili olacak.
Antalya: Doğu kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor (17°C).
Adana ve Mersin: Parçalı bulutlu (18°C).
İç Anadolu Bölgesi
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatıda yağış etkili olacak.
Ankara ve Eskişehir: Sağanak yağış bekleniyor (9°C).
Konya ve Sivas: Sis ve pus etkili olabilir (10°C).
Karadeniz Bölgesi
Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
Doğu Karadeniz: Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Trabzon'da parçalı bulutlu bir hava hakim olacak (13°C).
Doğu Anadolu Bölgesi
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari çevresinde hafif kar yağışı bekleniyor.
Erzurum ve Kars: Sıcaklıklar sıfırın altında, don ve buzlanma uyarısı yapıldı (-2°C, -6°C).
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, sis ve pus bekleniyor.
Diyarbakır ve Gaziantep: Hava 13-14°C civarında olacak.
Denizlerde Hava
Kuzey Ege'de fırtına, Marmara ve Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
Dalga boyları Batı Karadeniz'de yer yer 2,5 metreye, Ege'de ise 4 metreye ulaşabilir.
Meteoroloji'den Uyarılar
Kuvvetli Yağış: Marmara'nın güney ve batısı, Trakya'nın kuzeyi, Antalya'nın doğusu ve Ege kıyılarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
Buzlanma ve Çığ Tehlikesi: Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde çığ riski devam ediyor.