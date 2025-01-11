SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

Diyarbakır'da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da düzenlenen AK Parti İl Kongresi'ne katıldı. Salonda, kardeşlik ve birlik mesajları taşıyan pankartlar öne çıktı. Geçmişte Başkan Erdoğan'a şiir yazan Neno Teyze'nin fotoğrafının yer aldığı ve "Ane heyran, sen hoşgelmişsen" ifadelerinin bulunduğu pankart dikat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Ocak 2025 , 19:12 Güncelleme Tarihi :11 Ocak 2025 , 19:44
Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongreleri çerçevesinde Diyarbakır'da düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, Diyarbakır'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanırken, salonda dikkat çeken pankartlar yer aldı.

Diyarbakır'da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

NENO TEYZE UNUTULMADI

Kongre sırasında açılan pankartlardan birinde, Başkan Erdoğan'a daha önce şiir yazdığı bilinen Diyarbakırlı Neno teyze ile Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı yer aldı.

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Pankartta, Erdoğan'ın Neno Teyze ile fotoğrafı yer alırken, "Ane heyran, sen hoşgelmişsen" ve "Neno teyzemize rahmet" ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJLARI

Salonda, "Dicle şahit, Diyarbakır anaları şahit, sen kardeşliğin ve barışın yanındasın reis" yazılı pankart öne çıktı.

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Salonda ayrıca Kürtçe "Hewiyan Mezluman" ifadesinin yer aldığı pankart ve Başkan Erdoğan'ın kefiyeli bir fotoğrafı dikkat çekti.

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Salonda, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Yasin Börü, FETÖ'cü teröristler tarafından şehit edilen Ömer Halis Demir ve İsrail tarafından şehit edilen Yahya Sinvar'ın olduğu dövizlerde açıldı.

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Öte yandan Başkan Erdoğan'ı Diyarbakır'a geldiğinde halk tarafından coşkuylar karşılandı.

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Kendisini karşılan çocuklara hediyeler veren Başkan Erdoğan oyuncaklar hediye etti

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

KARDEŞLİK MESAJI

açılan bir parkatta Diyarbakır, İstanbul ve Kudüs üzerinden kardeşlik mesajları verildi. Açılan pankartta şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'un kardeşidir Diyarbakır, Kudüs'ün kardeşidir Diyarbakır"

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

BAŞKAN ERDOĞAN ÇOCUKLARA HEDİYE VE HARÇLIK VERDİ

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenleyeceği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır Havalimanı'na geldiğinde, havalimanında yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.

Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Başkan Erdoğan, programın düzenleneceği yol güzergahında karşılaştığı çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi.