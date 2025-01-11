Diyarbakır’da kardeşlik rüzgarı: Başkan Erdoğan için açılan pankart dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il kongreleri çerçevesinde Diyarbakır'da düzenlenen İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, Diyarbakır'da coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanırken, salonda dikkat çeken pankartlar yer aldı.
NENO TEYZE UNUTULMADI
Kongre sırasında açılan pankartlardan birinde, Başkan Erdoğan'a daha önce şiir yazdığı bilinen Diyarbakırlı Neno teyze ile Başkan Erdoğan'ın fotoğrafı yer aldı.
Pankartta, Erdoğan'ın Neno Teyze ile fotoğrafı yer alırken, "Ane heyran, sen hoşgelmişsen" ve "Neno teyzemize rahmet" ifadelerine yer verildi.
BARIŞ VE KARDEŞLİK MESAJLARI
Salonda, "Dicle şahit, Diyarbakır anaları şahit, sen kardeşliğin ve barışın yanındasın reis" yazılı pankart öne çıktı.
Salonda ayrıca Kürtçe "Hewiyan Mezluman" ifadesinin yer aldığı pankart ve Başkan Erdoğan'ın kefiyeli bir fotoğrafı dikkat çekti.
Salonda, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül ve Yasin Börü, FETÖ'cü teröristler tarafından şehit edilen Ömer Halis Demir ve İsrail tarafından şehit edilen Yahya Sinvar'ın olduğu dövizlerde açıldı.
Öte yandan Başkan Erdoğan'ı Diyarbakır'a geldiğinde halk tarafından coşkuylar karşılandı.
Kendisini karşılan çocuklara hediyeler veren Başkan Erdoğan oyuncaklar hediye etti
KARDEŞLİK MESAJI
açılan bir parkatta Diyarbakır, İstanbul ve Kudüs üzerinden kardeşlik mesajları verildi. Açılan pankartta şu ifadeler yer aldı: "İstanbul'un kardeşidir Diyarbakır, Kudüs'ün kardeşidir Diyarbakır"
BAŞKAN ERDOĞAN ÇOCUKLARA HEDİYE VE HARÇLIK VERDİ
Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin düzenleyeceği 8. Olağan İl Kongresi'ne katılmak üzere Diyarbakır Havalimanı'na geldiğinde, havalimanında yöresel kıyafetli çocuklar tarafından karşılandı.