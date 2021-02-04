Mesele rektör değil hükümet! Prof. Dr. Necla Pur'un, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ortaya çıktı!

Ama bildiğim bir şey var:



Cumhurbaşkanı'nın önemli bir makama atama yaparken "CHP üyeliği"ni bir tür "iyi hal kağıdı" olarak gördüğü...



Hatırlayalım:



Anayasa Mahkemesi üyeliği gibi önemli bir göreve CHP Üyesi Özdemir Özok'u atamıştı...



Ancak Özok, "Ayıp olur" diye görevi kabul etmemişti.



Hani AKP üyeliğinin "iyi hal kağıdı" olarak görülmesini eleştiriyoruz ya...



Bence CHP üyeliğinin geçer akçe olmasına da itiraz etmeliyiz diye düşünüyorum."