Mesele rektör değil hükümet! Prof. Dr. Necla Pur'un, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ortaya çıktı!
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun; AK Parti'den aday adayı olmasını eleştirildi. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur; 1999'da toplanan CHP Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Parti Meclis üyesi seçildiği, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam ettiği ortaya çıktı. Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, "CHP'li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum" demişti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu açıklamıştı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun; 2015 genel seçimlerinde ise AK Parti'den İstanbul 1. Bölge milletvekili aday adayı olmasını eleştirildi.
NECLA PUR, CHP PM ÜYESİ İKEN REKTÖR SEÇİLDİ, 4 SENE REKTÖRLÜK YAPTI..
Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur'un; 1999'da toplanan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Olağanüstü Kurultayı'nda CHP Parti Meclisi (PM) üyesi seçildiği, CHP PM üyesi iken Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandığı ve 4 yıl boyunca rektörlük görevine devam ettiği öğrenildi.
Prof. Dr. Necla Pur; 7 Temmuz 2006 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü olarak atandı. Dönemin CHP milletvekili Güldal Okuducu, "CHP'li birinin rektör seçilmesini keyifle karşılıyorum" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Necla Pur, 14 Temmuz 2010 tarihine kadar bu görevini sürdürdü.
COŞKUN: "CHP'Lİ OLUNCA SORUN YOK MU?"
Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun; Prof. Dr. Necla Pur'un Marmara Üniversitesi Rektörü olmasını yazmıştı.
Coşkun, 17 Temmuz 2006 tarihli "CHP'li olunca sorun yok mu?" başlıklı köşe yazısında şunları söylemişti:
"Marmara Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, öğretim üyeliği görevini sürdürürken CHP'nin aktif bir üyesiymiş.
Hatta bir rivayete göre, yerel örgütlerde faal görevler de üstlenmiş.
Acaba rektör olunca CHP'den istifa etti mi?
Yoksa "Bir sorun teşkil etmez" diye istifa etmeye gerek duymadı mı?
Cevabı bilmiyorum.
Ama bildiğim bir şey var:
Cumhurbaşkanı'nın önemli bir makama atama yaparken "CHP üyeliği"ni bir tür "iyi hal kağıdı" olarak gördüğü...
Hatırlayalım:
Anayasa Mahkemesi üyeliği gibi önemli bir göreve CHP Üyesi Özdemir Özok'u atamıştı...
Ancak Özok, "Ayıp olur" diye görevi kabul etmemişti.
Hani AKP üyeliğinin "iyi hal kağıdı" olarak görülmesini eleştiriyoruz ya...
Bence CHP üyeliğinin geçer akçe olmasına da itiraz etmeliyiz diye düşünüyorum."
ŞENTOP: "REKTÖR ATANAN NECLA HOCA, CHP PARTİ MECLİSİ ÜYESİYDİ"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 TV'de "Esra Elönü ile Arafta Sorular" programına katılarak canlı yayında soruları yanıtlamıştı.
Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesinde görev yaptığını anımsatarak, 2006'daki rektörlük seçiminde göreve getirilen Prof. Dr. Necla Pur'un, bu sırada CHP Parti Meclisi'nde görevli olduğunu söyledi.
Mustafa Şentop; dekan yardımcısı olarak çalıştığı Necla Pur ile herhangi bir sorun yaşamadığını dile getirerek, "Herhangi siyasi kimliği dolayısıyla bir tavrına en azından ben şahit olmadım. O zaman böyle bir tartışma olduğunu hatırlamıyorum" demişti.