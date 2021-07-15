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Afrin'de PKK/YPG vahşeti! Toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 68'e ulaştı

Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 68'e yükseldiğini bildirdi. İşte vahşetin detayları...

15.07.2021 23:54 - Son Güncelleme: 16.07.2021 00:02
Afrin'de PKK/YPG vahşeti! Toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 68'e ulaştı

Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide devam eden kazı çalışmaları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün toplu mezarı bulduklarında şoke olduklarını ifade etti.

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Afrin'de PKK/YPG vahşeti! Toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 68'e ulaştı

İlk duyumu aldıktan sonra alanda kazı çalışmalarına başladıklarını belirten Raşid, şöyle konuştu:

Afrin'de PKK/YPG vahşeti! Toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 68'e ulaştı

"Afrin şehir merkezinde Villalar Caddesi'nde bulunan toplu mezarlıktayız. Yetkili birimler konuya müdahale etti, kazı işlerine başlandı. Tabi biz kazı işleri başladığında başında duruyorduk, cesetleri gördüğümüzde şoke olduk, cenazeler toplu bir şekilde gömülmüşler, poşetler içinde üst üste atılmıştı, toplu mezara koyup üzerlerini kapatmışlar.

Afrin'de PKK/YPG vahşeti! Toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 68'e ulaştı

Bulunan ceset sayısı şu ana kadar 68. Gördüğünüz gibi bu toplu mezar yerleşim alanların içerisinde, Afrinli olarak burada mezar olmadığını biliyoruz.

Afrin'de PKK/YPG vahşeti! Toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 68'e ulaştı

Buralar PKK terör örgütü kontrolündeyken çok insan bilir, onlara karşı gelen şahısların kaybolması, infaz edilmeleri duyumları vardı. Büyük ihtimalle bu mezarlıkta, kaybolan ve onların karşısında duran şahısların toplu mezarlığı olabilir, yetkililer bu konuyu takip ediyor.