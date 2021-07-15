Afrin'de PKK/YPG vahşeti! Toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 68'e ulaştı
Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı öncesinde YPG/PKK'lı teröristlerin kontrolündeki bölgede bulunan toplu mezardan çıkarılan ceset sayısının 68'e yükseldiğini bildirdi. İşte vahşetin detayları...
15.07.2021 23:54
- Son Güncelleme: 16.07.2021 00:02
Afrin Yerel Meclisi Başkanı Muhammed Şeyh Raşid, Yeni Afrin Mahallesi'ndeki boş arazide devam eden kazı çalışmaları sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün toplu mezarı bulduklarında şoke olduklarını ifade etti.
"Afrin şehir merkezinde Villalar Caddesi'nde bulunan toplu mezarlıktayız. Yetkili birimler konuya müdahale etti, kazı işlerine başlandı. Tabi biz kazı işleri başladığında başında duruyorduk, cesetleri gördüğümüzde şoke olduk, cenazeler toplu bir şekilde gömülmüşler, poşetler içinde üst üste atılmıştı, toplu mezara koyup üzerlerini kapatmışlar.
Bulunan ceset sayısı şu ana kadar 68. Gördüğünüz gibi bu toplu mezar yerleşim alanların içerisinde, Afrinli olarak burada mezar olmadığını biliyoruz.