Afrin'de PKK/YPG vahşeti! Toplu mezarlardan çıkarılan ceset sayısı 68'e ulaştı

Buralar PKK terör örgütü kontrolündeyken çok insan bilir, onlara karşı gelen şahısların kaybolması, infaz edilmeleri duyumları vardı. Büyük ihtimalle bu mezarlıkta, kaybolan ve onların karşısında duran şahısların toplu mezarlığı olabilir, yetkililer bu konuyu takip ediyor.



