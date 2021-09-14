Mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek! Akdeniz Sahil Yolu’nda sona yaklaşılıyor
Vatandaşa hizmet yolunda dev projeler bir bir hayata geçiriliyor. Mersin-Antalya arasındaki 450 kilometrelik mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek toplam 3 milyar 600 milyon lira proje bedeli olan Akdeniz Sahil Yolu Projesinin Silifke etabındaki tünellerde çalışmalar sürüyor. Mersin-Antalya D-400 Karayolunda 11 saat süren zorlu yolculuk, Akdeniz sahil projesinin tamamlanmasıyla 5 saate inecek.
14.09.2021 11:00
- Son Güncelleme: 14.09.2021 11:01
Silifke-Taşucu-Aydıncık-Anamur-13. Bölge Hududu Devlet Yolu (Akdeniz Sahil Yolu) Projesi kapsamında Mersin'deki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, söz konusu proje kapsamında, Mersin'in Anamur, Bozyazı, Aydıncık, Gülnar ve Silifke ilçelerindeki bazı taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Kurt, "11 Eylül tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Silifke-Antalya yolunun acele kamulaştırma işinin çıktığı için öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Silifke Antalya yolu üzerinde çalışmalar hızlı bir şekilde devam etmektedir. İlçemiz sınırları içerisinde 4 tane tünel imiz olacaktır yol bittiğinde.