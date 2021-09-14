Mesafeyi 11 saatten 4-5 saate düşürecek! Akdeniz Sahil Yolu’nda sona yaklaşılıyor

Tünel çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir. Acele kamulaştırma sayesinde de işlerin daha hızlı olacağına inanmaktayız. Ayrıca Silifke-Mut yolu üzerinde ise 8 tünelimiz, 6 viyadüğümüz bulunmaktadır. Bu çalışmalarda hızlı bir şekilde devam etmektedir.