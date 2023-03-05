Meral Akşener Ersan Şen'i aradı sosyal medya yıkıldı! İYİ Parti'ye aday öneren önerene
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sonrası 6'lı koalisyon masasını dinamitleyen ve CHP'yi bölme planı da Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tutmasıyla çöpe giden İYİ Parti lideri Meral Akşener, yeni bir yol haritası çizmek için adaylık arayışına girdi. Yana yakıla aday arayan Meral Akşener'in katıldığı bir televizyon programında "aday olabilirim" diyen Prof. Dr. Ersan Şen'i görüşmeye çağırması sonrası sosyal medya adeta yıkıldı. Akşener'in Ersan Şen ismini ortaya atması sonrası Twitter'da binlerce paylaşım yapıldı. İşte onlardan bazıları...
Altılı Koalisyon masasındaki krizin yankıları siyaset sahnesinde etkisini göstermeye devam ederken masadan aylardır aday bekleyenler ise adeta çileden çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Altılı Koalisyon toplantısının ardından masayı dağıttı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediğini açık açık söyleyerek CHP'nin iki başkanına çağrıda bulundu.
Ancak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan umduğunu bulamayan Akşener'in canlı yayında olduğu esnada bir reklam arasında görüştüğü Ersan Şen'i Cumhurbaşkanı adaylığı için genel merkeze çağırması sosyal medyadaki altılı masa destekçilerini çıldırttı. Birbirinden ilginç yorumlar gelirken Ersan Şen mizahı bir anda en çok konuşulanlar arasında geldi.
İMAMOĞLU VE YAVAŞ KARTI ÇALIŞMADI
Meral Akşener, 'göreve' çağırdığı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan istediğini alamadı. Her iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiklerini belirtip ortak bir fotoğraf verdi.
AKŞENER'DEN YENİ HAMLE!
Diğer yandan İYİ Parti ve Beşli Koalisyon arasındaki gerginlik sürerken sürpriz gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Akşener, adaylık için kendisine yeşil ışık yakan Prof. Dr. Ersan Şen'e görüşme talebi iletti.
"CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI KONUSUNDA CİDDİ MİSİNİZ?"
Ersan Şen konuyla ilgili "Sayın Akşener Buğra Kavuncu aracılığıyla beni aradı ve 'Adaylık konusunda ciddi misiniz? Gelin görüşelim' dedi. Muhtemelen bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ayrıca 'Bunu beyan edebilirsiniz' dedi." şeklinde konuştu.
"BİRİLERİNİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI LAZIM"
Ersan Şen "Ben gayet ciddiyim. Birilerinin elini taşın altına koyması lazım." diye ekledi. Şen'in daha önce de cumhurbaşkanlığı adaylığı isteğini sık sık dile getirdiği biliniyor.