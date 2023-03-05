Meral Akşener Ersan Şen’i aradı sosyal medya yıkıldı! İYİ Parti’ye aday öneren önerene

Altılı Koalisyon masasındaki krizin yankıları siyaset sahnesinde etkisini göstermeye devam ederken masadan aylardır aday bekleyenler ise adeta çileden çıktı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz gün Altılı Koalisyon toplantısının ardından masayı dağıttı ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek vermediğini açık açık söyleyerek CHP'nin iki başkanına çağrıda bulundu.

Ancak Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan umduğunu bulamayan Akşener'in canlı yayında olduğu esnada bir reklam arasında görüştüğü Ersan Şen'i Cumhurbaşkanı adaylığı için genel merkeze çağırması sosyal medyadaki altılı masa destekçilerini çıldırttı. Birbirinden ilginç yorumlar gelirken Ersan Şen mizahı bir anda en çok konuşulanlar arasında geldi.