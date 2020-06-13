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Memur-Sen'den CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına protesto: Maske düştü zulüm görüldü!

CHP'li belediyeler seçimden önce verdiği "hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz" sözünü unutup; koltuğu kapar kapmaz işçi kıyımına başladı. Adana'da, belediyelerdeki işten çıkarmalara Memur-Sen tarafından sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen eylemle tepki gösterildi.

13.06.2020 14:12 - Son Güncelleme: 13.06.2020 14:12
Memur-Sen'den CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına protesto: Maske düştü zulüm görüldü!

Memur-Sen tarafından Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlenen eylemde, alana asılan dövizler ve atılan sloganlarla işten çıkarmalar protesto edildi.

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Memur-Sen'den CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına protesto: Maske düştü zulüm görüldü!

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı, Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında eylemi az sayıda katılımla gerçekleştirdiklerini ancak destekçilerinin on binler olduğunu söyledi.

Memur-Sen'den CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına protesto: Maske düştü zulüm görüldü!

Adana Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli personel arasında BEM-BİR-SEN üyesi olmadığına dikkati çeken Uslu, "Biz buraya hak, hukuk, adalet ve birilerine sendikacılık dersi vermeye geldik. Çünkü biz, diğerlerine göre değil, değerlerine göre tavır alan, sendikacılığa da millet sevdasına da üst bir çıta, yeni bir soluk getiren erdemliler hareketiyiz." dedi.

Memur-Sen'den CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına protesto: Maske düştü zulüm görüldü!
Memur-Sen'den CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına protesto: Maske düştü zulüm görüldü!

31 Mart seçimlerinin ardından belediyelerde işinden edilen toplam emekçi sayısının 22 bin 831, sözleşmeli personel sayısının da 1302 olduğunu aktaran Uslu, mücadeleleri sonucunda işlerine geri dönen sözleşmeli personel sayısının ise 87 olduğunu söyledi.

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