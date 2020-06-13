Memur-Sen'den CHP'li belediyelerdeki işçi kıyımına protesto: Maske düştü zulüm görüldü!
CHP'li belediyeler seçimden önce verdiği "hiçbir işçiyi ekmeğinden etmeyeceğiz" sözünü unutup; koltuğu kapar kapmaz işçi kıyımına başladı. Adana'da, belediyelerdeki işten çıkarmalara Memur-Sen tarafından sosyal mesafe kuralına uygun şekilde düzenlenen eylemle tepki gösterildi.
13.06.2020 14:12
- Son Güncelleme: 13.06.2020 14:12
Adana Büyükşehir Belediyesinde işten çıkarılan sözleşmeli personel arasında BEM-BİR-SEN üyesi olmadığına dikkati çeken Uslu, "Biz buraya hak, hukuk, adalet ve birilerine sendikacılık dersi vermeye geldik. Çünkü biz, diğerlerine göre değil, değerlerine göre tavır alan, sendikacılığa da millet sevdasına da üst bir çıta, yeni bir soluk getiren erdemliler hareketiyiz." dedi.
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