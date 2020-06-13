İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda havalimanımız, küresel bir HUB haline geldi. Artık üçüncü pist ile eş zamanlı iniş kalkış uygulaması da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak" ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, üçüncü pistin açılmasıyla İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını belirterek, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığını söyledi.