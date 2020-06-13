İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistin yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda havalimanımız, küresel bir HUB haline geldi. Artık üçüncü pist ile eş zamanlı iniş kalkış uygulaması da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak" ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, üçüncü pistin açılmasıyla İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını belirterek, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığını söyledi.
LUFTHANSA TÜRKIYE UÇUŞLARI TEMMUZDA
LUFTHANSA Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Temmuz itibarıyla Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih'ten Türkiye'ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Türkiye'ye Almanya ve İsviçre'den haftalık 28 uçuş yapılacak" dedi. Geçer, Türkiye uçuşlarını planlayabilmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.
İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda 40 ayrı şehire uçuş yapan THY, 19 Haziran itibarıyla ABD'de ve Uzakdoğu'da ise 7 ayrı noktaya uçuş başlatacak. THY'nin 19 Haziran'dan itibaren ABD'de Şikago ve Washington'a haftada 3, 24 Haziran'dan sonra Los Angeles'e 3, 22 Haziran itibarıyla ise Miami'ye haftada 3 uçuş yapılacağı belirtildi.