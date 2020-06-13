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İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın iniş ve kalkış kapasitesini artırmak amacıyla inşa edilen üçüncü pistin yapım çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Pist, 14 Haziran'da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak" dedi.

13.06.2020 15:02 - Son Güncelleme: 13.06.2020 15:02
İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, "Benzersiz mimarisi, güçlü alt yapısı, üstün teknolojisi ve sunduğu üst düzey yolculuk deneyimi ile açıldığı ilk yılda havalimanımız, küresel bir HUB haline geldi. Artık üçüncü pist ile eş zamanlı iniş kalkış uygulaması da İstanbul Havalimanı'nda başlayacak" ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, üçüncü pistin açılmasıyla İstanbul Havalimanı'nın da "üçlü paralel pist operasyonu" yapabilecek birkaç merkezden biri olacağını belirterek, başlangıçta üç pistin farklı kombinasyonlarda kullanılmasının planlandığını söyledi.

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İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor

Karaismailoğlu, 14 Haziran itibarıyla İstanbul Havalimanı'nın 3 bağımsız pist ve 5 adet operasyonel piste sahip olacağını vurgulayarak, "Bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon yapabilen Türkiye'nin ilk, Avrupa'nın ikinci havalimanı İstanbul Havalimanı olacak" dedi.

İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor

KAPASİTE % 50 ARTACAK
Karaismailoğlu, "Trafik ağırlığına göre bazı pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla kullanılacak. Üçüncü pistin de açılmasıyla saatlik iniş kapasitesi yüzde 50'nin üzerinde artacak ve havalimanında taksi süresi de yarıya inecek" dedi.

İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor

LUFTHANSA TÜRKIYE UÇUŞLARI TEMMUZDA
LUFTHANSA Group Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, "Temmuz itibarıyla Lufthansa ve SWISS Frankfurt, Münih ve Zürih'ten Türkiye'ye olan uçuşlarını tekrar başlatıyor. Türkiye'ye Almanya ve İsviçre'den haftalık 28 uçuş yapılacak" dedi. Geçer, Türkiye uçuşlarını planlayabilmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor

THY, ABD VE UZAKDOĞU'YA UÇACAK
Tarifeli seferlerine normalleşme dönemiyle birlikte yeniden başlayan THY, haziran ayında yapacağı uçuş planlarını açıkladı.

İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor

İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlarda 40 ayrı şehire uçuş yapan THY, 19 Haziran itibarıyla ABD'de ve Uzakdoğu'da ise 7 ayrı noktaya uçuş başlatacak. THY'nin 19 Haziran'dan itibaren ABD'de Şikago ve Washington'a haftada 3, 24 Haziran'dan sonra Los Angeles'e 3, 22 Haziran itibarıyla ise Miami'ye haftada 3 uçuş yapılacağı belirtildi.

İstanbul Havalimanı‘nın bağımsız üçüncü pisti yarın açılıyor
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