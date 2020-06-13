Türkiye'de ilk kez görüntülendi! 81 ilde yapılacak
Sağlık Bakanlığı'nın kademeli olarak 81 ilde gerçekleştireceği koronavirüs salgınına karşı bağışıklığı tespit etmeye yönelik antikor tarama testleri için hane ziyaretleri İstanbul'da başladı. İstanbul'da yapılan çalışmaların 20 Haziran'a kadar sürebileceği tahmin ediliyor.
Çalışma kapsamında her haneden yine rastgele bir kişiye antikor ve PCR testi uygulanacak. Araştırma sayesinde ülke ve il düzeyinde hastalık prevalansı (görülme sıklığı), geçirilmiş hastalık düzeyi ve asemptomatik hastalık düzeyi saptanacak. Sağlık Bakanlığı sahada veri toplama tarihini 3-30 Haziran 2020 olarak belirledi. 15 Haziran itibariyle 81 ilin tamamında örnek toplanma aşaması başlatılmış olacak.
Taramalarda vatandaşlardan antikor testi için kan, PCR testi içinse sürüntü örneği alınacak ve her iki örnek birlikte değerlendirilerek bireylerin asemptomatik olarak Kovid-19 geçirip geçirmediği tespit edilecek. Araştırma tüm yaş gruplarını kapsıyor. 153 bin asıl hanenin yanı sıra, her hane için numune vermeyi reddetme durumu için ikişer tane ikame hane de belirlendi. Yani 153 bin 577 asıl hanenin yanı sıra yaklaşık 300 bin yedek hane de tespit edildi.
MESAİ SAATLERİ DIŞINDA DA TEST İÇİN KAPILAR ÇALINABİLECEK
Saha ekiplerinin oluşturulması ise o ilin kapasitesi ve çalışmada ulaşılacak kişi sayısına göre planlandı. Buna göre her ile düşen hane sayısı göz önünde bulundurularak; en az 1 doktor ve 1 hemşireden oluşan bulunan filyasyon ekipleri seçildi. Ayrıca kişiye ulaşılamayabileceği ihtimaline karşı da mesai saatleri sonrasında da bazı ekipler örnek toplamaya devam edebilecek. Ulaşılan her haneden çalışma için rastgele bir kişi seçilecek. Kişi o sırada evde değilse bir kez daha haneye gidilerek o kişi çalışmaya alınmaya çalışılacak. Seçilen kişiye; bilgilendirilmiş onam formu okunacak ve anket soruları yöneltilecek. Eğer seçilen kişi 18 yaşından küçük ise velisine aynı işlemler yapılarak sorulara verilen cevaplar kaydedilecek. Seçilen kişi, daha önce Kovid-19 hastalık tanısı almış olsa bile çalışmaya katılacak
İSTANBUL'UN BAĞIŞIKLIK ORANI 20 HAZİRAN'DA NETLEŞECEK
İstanbul'da da salgın başladığından bu yana sahada Kovid pozitif vaka ve temaslılarının takibini sürdüren bine yakın filyasyon ekibi, TÜİK'in İstanbul için belirlediği 8 bin 18 haneyi tek tek ziyaret ederek, örnekler toplamaya başladı. Örneklerin toplanması için hedef süre ise 5 ila 12 gün. 12 gün içinde örnek toplama işlemi bitirilecek ve numuneler peyderpey Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı ve Kovid Tanı Merkezi'ne gönderilerek çalışılacak. 8 binden fazla numunenin sonuçlarının 20 Haziran'a kadar alınması hedefleniyor.