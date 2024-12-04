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Eski sevgilisi Reşit Bozdağ'a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan'a hapis şoku

Melis Buse Betkayan, Kısmetse Olur'un en çok konuşulan yarışmacılarından birisiydi. Betyakan, programın ardından bir dönem sallatılı bir aşk yaşadığı evli sevgilisi Reşit Bozdağ ile de oldukça uzun bir süre gündemden düşmemişti. Çift karşılıklı birbirlerine hakaretler yağdırmış hatta o anları da canlı canlı yayınlamıştı. İkilinin arasındaki gerginlik devam ederken şoke edici bir gelişme oldu. Betyakan hakkında 9 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendiği bilgisine ulaşıldı.

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Giriş Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:20 Güncelleme Tarihi :04 Aralık 2024 , 15:29
Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

Yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur adlı evlilik programı ile hafızalara kazınan Melis Buse Betkayan uzun bir süredir evli sevgilisi Reşit Bozdağ ile yaşadığı gerilim ile anılıyordu.

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

Sevgilisi tarafından darbedildiğini iddia eden Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz yıl savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ardından Bozdağ ile yeniden barışmıştı. Daha sonra bir kez daha yollarını ayırma kararı alan çiftten peş peşe şiddet açıklamaları gelmişti.

Kısmetse Olurdaki Melis Buse Betkayan ve evli sevgilisi Reşit Bozdağdan canlı canlı şiddet görüntüleri! Peş peşe ifşalar geldi: Herkes görsün...
Kısmetse Olur'daki Melis Buse Betkayan ve evli sevgilisi Reşit Bozdağ'dan canlı canlı şiddet görüntüleri! Peş peşe ifşalar geldi: "Herkes görsün..."

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

Reşit Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Betkayan'dan şiddet gördüğü anları anbean paylaşmıştı. Genç ismin annesinin de yer aldığı videoda, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu duyulmuştu.

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Reşit Bozdağ, görüntüleri savcılığa da taşıyarak suç duyurusunda bulundu.

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede fenomen Melis Buse Betkayan ve annesi Sevda Turan sanık olarak yer aldı. Betkayan'ın eski sevgilisine ayrılık döneminde canlı yayında sinkaflı küfürlerde bulunduğu belirtildi.

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

PEŞ PEŞE HAKARETLER SAVURDU

Betkayan'ın "Kızlarını s** ondan sonra gelecek aklın başına belli oldu'' şeklinde tehdit içerikli söylemde de bulunduğu iddianamede anlatıldı. Melis Buse'nin annesi Sevda Turan'ın müşteki Reşit Bozdağ'a yönelik "Godoş, haysiyetsiz, zır cahil" ve çeşitli hakaret ettiği aktarıldı.

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

İddianamede sanık anne-kızın ve Reşit Bozdağ ile arasında husumetin bulunduğu da eklendi. Savcı, Melis Buse Betkayan'ın "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 9 aydan 4 yıla kadar cezalandırılmasını, anne Sevda Turan'ın ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla cezalandırılmasını talep etti.

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

İddianamenin gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, davanın basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verdi.

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

Betyakan'ın yeniden gündem olmasının ardından kullanıcılar, ünlü fenomenin eski ve yeni halini de karşılaştırdılar.

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku

İşte yüzüne birçok işlem yaptıran Betyakan'ın görenleri hayrete düşüren son hali...

Eski sevgilisi Reşit Bozdağ’a tehditler savurmuştu | Melis Buse Betkayan’a hapis şoku
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