Yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur adlı evlilik programı ile hafızalara kazınan Melis Buse Betkayan uzun bir süredir evli sevgilisi Reşit Bozdağ ile yaşadığı gerilim ile anılıyordu.

Reşit Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Betkayan'dan şiddet gördüğü anları anbean paylaşmıştı. Genç ismin annesinin de yer aldığı videoda, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu duyulmuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU Reşit Bozdağ, görüntüleri savcılığa da taşıyarak suç duyurusunda bulundu.