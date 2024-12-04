Yıllar önce katıldığı Kısmetse Olur adlı evlilik programı ile hafızalara kazınan Melis Buse Betkayan uzun bir süredir evli sevgilisi Reşit Bozdağ ile yaşadığı gerilim ile anılıyordu.
Sevgilisi tarafından darbedildiğini iddia eden Melis Buse Betkayan, geçtiğimiz yıl savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ardından Bozdağ ile yeniden barışmıştı. Daha sonra bir kez daha yollarını ayırma kararı alan çiftten peş peşe şiddet açıklamaları gelmişti.
Reşit Bozdağ, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Betkayan'dan şiddet gördüğü anları anbean paylaşmıştı. Genç ismin annesinin de yer aldığı videoda, küfür ve hakaretlerin havada uçuştuğu duyulmuştu.
Hakaret ve tehdit yönünden yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede fenomen Melis Buse Betkayan ve annesi Sevda Turan sanık olarak yer aldı. Betkayan'ın eski sevgilisine ayrılık döneminde canlı yayında sinkaflı küfürlerde bulunduğu belirtildi.
PEŞ PEŞE HAKARETLER SAVURDU
Betkayan'ın "Kızlarını s** ondan sonra gelecek aklın başına belli oldu'' şeklinde tehdit içerikli söylemde de bulunduğu iddianamede anlatıldı. Melis Buse'nin annesi Sevda Turan'ın müşteki Reşit Bozdağ'a yönelik "Godoş, haysiyetsiz, zır cahil" ve çeşitli hakaret ettiği aktarıldı.
İddianamede sanık anne-kızın ve Reşit Bozdağ ile arasında husumetin bulunduğu da eklendi. Savcı, Melis Buse Betkayan'ın "Hakaret" ve "Tehdit" suçundan 9 aydan 4 yıla kadar cezalandırılmasını, anne Sevda Turan'ın ise "Hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla cezalandırılmasını talep etti.
İddianamenin gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, davanın basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verdi.
Betyakan'ın yeniden gündem olmasının ardından kullanıcılar, ünlü fenomenin eski ve yeni halini de karşılaştırdılar.