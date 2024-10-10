Mehmetçik’ten tam isabet! Ateş Serbestte hedefleri vurdu

"Ateş Serbest-2024" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakan yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.