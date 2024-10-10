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Mehmetçik'ten tam isabet! "Ateş Serbest"te hedefleri vurdu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), ateş gücünün sergilendiği "Ateş Serbest- 2024" faaliyetinde hedefler, aralarında milli imkanlarla üretilen yeni nesil Fırtına obüsü, F-16 savaş uçağı, ATAK helikopteri, Cirit ve UMTAS ile OMTAS füzelerinin olduğu silah sistemlerince tam isabetle vurularak imha edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesinin de izlediği faaliyette, 995 personel görev aldı, 49 silah ve silah sistemi kullanıldı.

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:20 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 19:07
Mehmetçik’ten tam isabet! Ateş Serbestte hedefleri vurdu

"Ateş Serbest-2024" faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Milli Savunma Bakan yardımcıları ve ordu komutanlarının da katılımıyla gerçekleştirildi.

Mehmetçik’ten tam isabet! Ateş Serbestte hedefleri vurdu

TSK'nın ateş gücünü göstererek caydırıcılık sağlamayı, envanterindeki silahların hedefteki etkisini göstermeyi ve kuvvetler arası ateş desteğinin koordinasyonunu geliştirmeyi amaçlayan müşterek faaliyete, kuvvet komutanlıkları ve Özel Kuvvetler Komutanlığından 995 personel katıldı.

Mehmetçik, "Ateş Serbest"te hedefleri tam isabetle vurdu

Mehmetçik’ten tam isabet! Ateş Serbestte hedefleri vurdu

F-16 savaş uçaklarının yanı sıra ATAK taarruz helikopterleri ile 49 silah ve silah sisteminin görev aldığı faaliyet, Ankara'nın Polatlı ilçesindeki General Nahit Şenoğlu Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde icra edildi.

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