Güney Kore’nin edebiyat dehası: 2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Han Kang kimdir?

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini açıkladı. Akademi yazarın, "tarihsel travmalara değinen, insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan, şiirsel yanı yoğun nesirlerinin" ödüllendirildiğini ifade etti.
En bilinen kitabı: Vejetaryen
Yazarın en bilinen kitabı Türkçe'ye de çevrilen "Vejetaryen". Kang bu kitapta bir kadının ruh sağlığının aşama aşama bozulmasını kaleme alıyor. Kitap ana karakter Yeong-hye'nin et yememesi üzerine ilerleyen olay örgüleriyle şekilleniyor.
Karakter, otoriter babası ve eşi tarafından psikolojik şiddete maruz bırakılıyor. Bu ödülle beraber 53 yaşındaki yazar Han Kang, 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 33 milyon TL) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.
Han Kang'ın ünlü eseri Vejetaryen'in yanı sıra Çocuk Geliyor, Beyaz Kitap, Veda Etmiyorum adlı eserleri de Türkiye'de yayımlanmıştı. Kang, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen 18. kadın olarak tarihe adını yazdırdı. Ödül son yedi törende dördüncü kez bir kadına verildi. 2022'de Annie Ernaux, 2020'de Louise Glück ve 2018'de Olga Tokarczuk ödülün sahibi olmuştu.