Güney Kore’nin edebiyat dehası: 2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Han Kang kimdir?

En bilinen kitabı: Vejetaryen

Yazarın en bilinen kitabı Türkçe'ye de çevrilen "Vejetaryen". Kang bu kitapta bir kadının ruh sağlığının aşama aşama bozulmasını kaleme alıyor. Kitap ana karakter Yeong-hye'nin et yememesi üzerine ilerleyen olay örgüleriyle şekilleniyor.

Karakter, otoriter babası ve eşi tarafından psikolojik şiddete maruz bırakılıyor. Bu ödülle beraber 53 yaşındaki yazar Han Kang, 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 33 milyon TL) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.