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Güney Kore'nin edebiyat dehası: 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi Han Kang kimdir?

1901 yılından itibaren her yıl verilen prestijli Nobel Edebiyat Ödülü 2024 yılı için sahibini buldu. Ödül, eserleriyle edebiyat dünyasına önemli katkılarda bulunan hangi yazara layık görüldü? İşte habere dair detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:02 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 17:08
Güney Kore’nin edebiyat dehası: 2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Han Kang kimdir?

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi 2024 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Güney Koreli yazar Han Kang'a verildiğini açıkladı. Akademi yazarın, "tarihsel travmalara değinen, insan yaşamının kırılganlığını ortaya koyan, şiirsel yanı yoğun nesirlerinin" ödüllendirildiğini ifade etti.

Güney Kore’nin edebiyat dehası: 2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Han Kang kimdir?

En bilinen kitabı: Vejetaryen

Yazarın en bilinen kitabı Türkçe'ye de çevrilen "Vejetaryen". Kang bu kitapta bir kadının ruh sağlığının aşama aşama bozulmasını kaleme alıyor. Kitap ana karakter Yeong-hye'nin et yememesi üzerine ilerleyen olay örgüleriyle şekilleniyor.

Karakter, otoriter babası ve eşi tarafından psikolojik şiddete maruz bırakılıyor. Bu ödülle beraber 53 yaşındaki yazar Han Kang, 10 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 33 milyon TL) tutarındaki ödülün de sahibi olacak.

Güney Kore’nin edebiyat dehası: 2024 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Han Kang kimdir?

Han Kang'ın ünlü eseri Vejetaryen'in yanı sıra Çocuk Geliyor, Beyaz Kitap, Veda Etmiyorum adlı eserleri de Türkiye'de yayımlanmıştı. Kang, Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülen 18. kadın olarak tarihe adını yazdırdı. Ödül son yedi törende dördüncü kez bir kadına verildi. 2022'de Annie Ernaux, 2020'de Louise Glück ve 2018'de Olga Tokarczuk ödülün sahibi olmuştu.

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