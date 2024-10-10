Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: İşte istenen ceza!

Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, hazırlanan fezleke tamamlandı.
OLAY ÖNCESİ KEŞİF YAPTILAR
Yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilen fezlekede, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği vurgulandı.
Fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği ifade edildi.