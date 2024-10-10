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Serhat Akın'a saldırıda fezleke tamamlandı: İşte istenen ceza!

Eski milli futbolcu Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğradığı olaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, hazırlanan fezleke tamamlandı. Fezlekede Serhat Akın'a saldırıyla bağlantılı 7 şüpheli hakkında, "tasarlayarak kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza istendi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:55 Güncelleme Tarihi :10 Ekim 2024 , 18:55
Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: İşte istenen ceza!

Serhat Akın'ın uğradığı silahlı saldırıya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, hazırlanan fezleke tamamlandı.

Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: İşte istenen ceza!

OLAY ÖNCESİ KEŞİF YAPTILAR

Yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilen fezlekede, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği vurgulandı.

Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: İşte istenen ceza!

Fezlekede, Serhat Akın'ın yaralanmasının parçalı kemik kırığı boyutunda olduğu, hayat fonksiyonlarına etkisinin ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre ağır nitelikte değerlendirildiği ifade edildi.

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