Serhat Akın’a saldırıda fezleke tamamlandı: İşte istenen ceza!

OLAY ÖNCESİ KEŞİF YAPTILAR

Yurt dışından gelen talimat üzerine birden fazla kişinin olay öncesi ve sonrasında fikir ve eylem birliği içinde hareket ettiği belirtilen fezlekede, olay öncesi saldırının gerçekleştiği yerde keşif yapıldığının kamera kayıtlarından tespit edildiği vurgulandı.