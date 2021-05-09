İstanbul'da koronavirüs vakalarında dikkat çeken tablo! Tam kapanma işe yaradı mı? Normalleşme nasıl olacak?
Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki yükseliş nedeniyle Kabine Toplantısı'nın ardından 17 günlük tam kapanma uygulamaya sokulmuştu. 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanmanın son günlerine yaklaşırken koronavirüs vaka sayısında zirvede olan İstanbul hakkında flaş bir açıklama geldi. Tam kapanma İstanbul'a yaradı mı sorusunu tablo ile açıklayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarının oranını paylaştı. İşte detaylar…
GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA!
Tam kapanmanın son günlerine yaklaşırken vatandaşlar yeni Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı merak ediyor. Belirli tarihlerde düzenlenen Kabine Toplantısı'nda koronavirüs önlemleri gündemde geliyor. Son yapılan toplantıda 17 gün sürecek tam kapanma önlemleri açıklanmış ve süreç başlamıştı. Şimdi ise kademeli normalleşme takviminin Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman?