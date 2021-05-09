RAMAZAN İMSAKİYE
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İstanbul'da koronavirüs vakalarında dikkat çeken tablo! Tam kapanma işe yaradı mı? Normalleşme nasıl olacak?

Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki yükseliş nedeniyle Kabine Toplantısı'nın ardından 17 günlük tam kapanma uygulamaya sokulmuştu. 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanmanın son günlerine yaklaşırken koronavirüs vaka sayısında zirvede olan İstanbul hakkında flaş bir açıklama geldi. Tam kapanma İstanbul'a yaradı mı sorusunu tablo ile açıklayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarının oranını paylaştı. İşte detaylar…

09.05.2021 15:55 - Son Güncelleme: 09.05.2021 15:55
İstanbul'da dikkat çeken tablo! Tam kapanma işe yaradı mı? Normalleşme nasıl olacak?

İstanbul İl Sağlık Müdürü̈ Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarında önemli bir azalma olduğunu açıkladı.

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İstanbul'da dikkat çeken tablo! Tam kapanma işe yaradı mı? Normalleşme nasıl olacak?

"TEŞEKKÜRLER İSTANBUL"
Prof. Dr. Memişoğlu "Son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım HASTALARIMIZDA önemli bir AZALMA kaydettik. TEŞEKKÜRLER İSTANBUL" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da dikkat çeken tablo! Tam kapanma işe yaradı mı? Normalleşme nasıl olacak?

Memişoğlu'nun paylaştığı tabloya göre 21-27 Nisan ile 28 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında vaka sayısı yüzde 34, yatan hasta sayısı yüzde 24, yoğun bakım sayısı ise yüzde 21 oranında azaldı.

İstanbul'da dikkat çeken tablo! Tam kapanma işe yaradı mı? Normalleşme nasıl olacak?

GÖZLER KABİNE TOPLANTISI'NDA!
Tam kapanmanın son günlerine yaklaşırken vatandaşlar yeni Kabine Toplantısı'ndan çıkacak kararı merak ediyor. Belirli tarihlerde düzenlenen Kabine Toplantısı'nda koronavirüs önlemleri gündemde geliyor. Son yapılan toplantıda 17 gün sürecek tam kapanma önlemleri açıklanmış ve süreç başlamıştı. Şimdi ise kademeli normalleşme takviminin Kabine Toplantısı'nda gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman? Bakanlar Kurulu ne zaman?

İstanbul'da dikkat çeken tablo! Tam kapanma işe yaradı mı? Normalleşme nasıl olacak?

Kabine Toplantısı'nın ne zaman yapılacağı ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda önemli kararların alınması bekleniyor. Şimdi gözler yeni Kabine Toplantısı tarihinde. İşte yeni Kabine Toplantısı hakkında ayrıntılar..