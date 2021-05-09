İstanbul'da koronavirüs vakalarında dikkat çeken tablo! Tam kapanma işe yaradı mı? Normalleşme nasıl olacak?

Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki yükseliş nedeniyle Kabine Toplantısı'nın ardından 17 günlük tam kapanma uygulamaya sokulmuştu. 17 Mayıs'ta bitecek olan tam kapanmanın son günlerine yaklaşırken koronavirüs vaka sayısında zirvede olan İstanbul hakkında flaş bir açıklama geldi. Tam kapanma İstanbul'a yaradı mı sorusunu tablo ile açıklayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, son bir haftada vaka, yatan hasta ve yoğun bakım hastalarının oranını paylaştı. İşte detaylar…

09.05.2021 15:55 - Son Güncelleme: 09.05.2021 15:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





