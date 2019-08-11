Mehmetçiğin Küpeli Dağı'nda bayram mesaisi

Mardin, Siirt ve Şırnak'ın kesiştiği, ulaşımın sadece havadan yapıldığı ve terörle mücadelede önemli konumda olan 1440 metre yüksekliğinde Küpeli (Gabar) Dağı'ndaki üs bölgelerinde görev yapan askerler, Kurban Bayramı'na vatan nöbetinde girdi.

11.08.2019 14:56 - Son Güncelleme: 11.08.2019 14:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





