Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması!
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, KKTC'deki program kapsamında Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerine ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi. Hulusi Akar:,"Onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecek, hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bunu kimse bizden beklemesin. Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.
11.08.2019 11:05
- Son Güncelleme: 11.08.2019 11:07
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerine ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.
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