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Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar, KKTC'deki program kapsamında Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerine ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi. Hulusi Akar:,"Onlar araştırma, sondaj yapacak, gaz, petrol çıkaracak, o zenginliklerden istifade edecek, hem Kıbrıs halkı hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 82 milyon hiçbir şey yapmadan seyredecek. Bunu kimse bizden beklemesin. Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin" dedi.

11.08.2019 11:05 - Son Güncelleme: 11.08.2019 11:07
Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine helikopterle indi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Doğu Akdeniz ve Ege'deki faaliyetlerine ilişkin brifing alan, talimatlar veren Akar, "Hakkımızı, KKTC halkının haklarını sonuna kadar savunduk, savunacağız, bu konuda kararlıyız. Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin." dedi.

Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması!

Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile KKTC'deki temasları sürüyor.

Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması!

Program kapsamında Akar ve komutanlar, bayram namazını Hala Sultan Camisi'nde kıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Akar ve TSK'nın komuta kademesi, namazın ardından halkla bayramlaştı.

Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması!

TCG GEMLİK'E HELİKOPTERLE İNDİLER
Bakan Akar ve komutanlar dün de önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Helikopterle Yavuz sondaj gemisine refakat eden TCG Gemlik fırkateynine giden Akar ve TSK'nın komuta kademesi, faaliyetlere ilişkin deniz taktik resmi üzerinden brifing aldı, talimatlar verdi.

Bakan Akar ve komutanlardan Doğu Akdeniz çıkarması!

"Denizde egemenlik" parolasıyla görev yapan geminin personeliyle de bir araya gelen Bakan Akar ve komutanlar, personelin Kurban Bayramı'nı kutladı.

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