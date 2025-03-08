2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı paylaşımda Ticaret Bakanlığı 'nın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki kadro detayları ve başvuru şartları neler? İşte merak edilenler.

988 Yeni Personel Alımı Yapılacak

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı ailesinin genişleyeceğini belirterek, yeni personel alımlarının hem sözleşmeli hem de kadrolu olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Alım yapılacak pozisyonlar, farklı alanlarda geniş bir yelpazeyi kapsıyor.