2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı paylaşımda Ticaret Bakanlığı'nın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki kadro detayları ve başvuru şartları neler? İşte merak edilenler.
988 Yeni Personel Alımı Yapılacak
Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı ailesinin genişleyeceğini belirterek, yeni personel alımlarının hem sözleşmeli hem de kadrolu olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Alım yapılacak pozisyonlar, farklı alanlarda geniş bir yelpazeyi kapsıyor.
865 Sözleşmeli Personel Alımı
Alınacak personelin büyük bir kısmı 865 sözleşmeli personelden oluşacak. Bu personel, çeşitli görevlerde çalışacak.
Başvuru yapan adaylar, 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı, 35 destek personeli ve şoför gibi pozisyonlarda görev alacak.
123 Kadrolu Personel Alımı
Ayrıca 123 kadrolu personel alımı yapılacak.
Bu alımlar arasında 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru ve 4 veznedar bulunuyor.
Bakan Polat, sosyal medya hesabından duyurdu
Bakan Bolat, "Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?
Başvuruların dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınması bekleniyor.