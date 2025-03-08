SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Galerileri

2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere toplam 988 yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Alım, farklı pozisyonlarda görev alacak 865 sözleşmeli ve 123 kadrolu personel için gerçekleştirilecek. Peki Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı kadro ve pozisyon detayları neler? İşte merak edilenler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :08 Mart 2025 , 20:39 Güncelleme Tarihi :08 Mart 2025 , 21:04
2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı (X) üzerinden yaptığı paylaşımda Ticaret Bakanlığı'nın merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 988 yeni personel alımı yapılacağını açıkladı. Peki kadro detayları ve başvuru şartları neler? İşte merak edilenler.

2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu

988 Yeni Personel Alımı Yapılacak

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı ailesinin genişleyeceğini belirterek, yeni personel alımlarının hem sözleşmeli hem de kadrolu olarak gerçekleştirileceğini söyledi. Alım yapılacak pozisyonlar, farklı alanlarda geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu

865 Sözleşmeli Personel Alımı

Alınacak personelin büyük bir kısmı 865 sözleşmeli personelden oluşacak. Bu personel, çeşitli görevlerde çalışacak.

Başvuru yapan adaylar, 200 muayene memuru, 550 gümrük muhafaza memuru, 30 mühendis, 30 büro personeli, 20 gemi adamı, 35 destek personeli ve şoför gibi pozisyonlarda görev alacak.

2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu

123 Kadrolu Personel Alımı

Ayrıca 123 kadrolu personel alımı yapılacak.

Bu alımlar arasında 50 tüketici hakem heyeti raportörü, 30 ambar memuru, 13 kaptan, 20 makinist, 6 satış memuru ve 4 veznedar bulunuyor.

2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu

Bakan Polat, sosyal medya hesabından duyurdu

Bakan Bolat, "Muayene memurundan gümrük muhafaza memuruna, mühendisten kaptana kadar birçok alanda yeni çalışma arkadaşlarımızı bekliyoruz." dedi.

2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu

Ticaret Bakanlığı personel alımı başvuru nasıl yapılır?

Başvuruların dijital ortamda e-Devlet (Ticaret Bakanlığı/ Kariyer Kapısı) ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden alınması bekleniyor.

TİCARET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu
Not: Görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir.
2025 Ticaret Bakanlığı personel alımı: 988 yeni kadro duyuruldu
Güncel duyurular ve başvuru süreçleri için Ticaret Bakanlığı'nın resmi web sitesini takip edebilirsiniz.