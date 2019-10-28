Meclis'e geldi! PTT personel alımı son dakika açıklaması yapıldı
PTT personel alımlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu bağlamda PTT personel ve memur alımları Meclis'e geldi. Peki PTT ve PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? PTT ve PTT'nin yeni iştiraki PTTPALL için alımların ne zaman yapılacağı ve hangi şartların talep edileceği gün aşırı araştırılıyor. PTT personel alımı ile ilgili konu Meclis'e de geldi. Peki, PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? PTT personel alım şartları neler? İşte PTT personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları... Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.
PTT personel alımı başvurularıile ilgili gelişmeler merakla araştırılıyor. PTT, 2019 yılı içerisinde büyük istihdam sağlayacağını duyurmuştu. PTT'nin yeni iştiraki PTTPALL için de büyük alımlar gerçekleşecek. PTT personel alımını kaçırmak istemeyen vatandaşlar şartları ve başvuru tarihlerini merakla araştırıyor. Peki, PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? İşte detaylar...
PTT PERSONEL ALIMLARI 2019 NE ZAMAN?
PTT tarafından yapılan son açıklamaya göre 2018 yılından boş kalan kadroların 2019 alımlarıyla doldurulacağı açıklanmıştı. 2019 PTT personel alımının ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi ve ilan yayınlanmadı. PTT personel alımı ilanı yayınlandığında haberimizde olacak.