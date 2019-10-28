Meclis'e geldi! PTT personel alımı son dakika açıklaması yapıldı

PTT personel alımlarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu bağlamda PTT personel ve memur alımları Meclis'e geldi. Peki PTT ve PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? PTT ve PTT'nin yeni iştiraki PTTPALL için alımların ne zaman yapılacağı ve hangi şartların talep edileceği gün aşırı araştırılıyor. PTT personel alımı ile ilgili konu Meclis'e de geldi. Peki, PTT, PTTPALL personel alımı ne zaman başlayacak? PTT personel alım şartları neler? İşte PTT personel alımı ile ilgili merak edilen soruların yanıtları... Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

28.10.2019 14:23 - Son Güncelleme: 28.10.2019 14:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





