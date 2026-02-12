Sosyal medyanın yeni çılgınlığı ChatGPT karikatürleri: Eğlence mi, veri tuzağı mı?

YAPAY ZEKA KARİKATÜRLERİ NASIL OLUŞTURULUYOR?
Karikatür üretimi sırasında ChatGPT, kullanıcının doğrudan sağladığı içeriklere dayanıyor. Bunlar arasında yüklenen fotoğraflar, yazılan komutlar ve kişisel açıklamalar yer alıyor. Sistem, birey hakkında bağımsız şekilde internet taraması yapmıyor. Ancak kullanıcıların verdiği veriler ne kadar zenginse, ortaya çıkan sonuç o kadar kişisel görünebiliyor.
OpenAI gizlilik politikasına göre gönderilen içerikler; hizmet sunumu, ürün geliştirme ve araştırma faaliyetleri için kullanılabiliyor. Linnell, politikanın bağlı kuruluşlar ve hizmet sağlayıcılarla veri paylaşımına izin verdiğini ve verilerin sonraki kullanım senaryolarının her zaman net şekilde belirtilmediğini söylüyor.
Ayrıca internete yüklenen içeriklerin daha geniş riskler taşıdığı da belirtiliyor. Paylaşılan veriler kopyalanabiliyor, yeniden paylaşılabiliyor veya farklı ortamlarda izinsiz şekilde kullanılabiliyor.