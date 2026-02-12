Sosyal medyanın yeni çılgınlığı ChatGPT karikatürleri: Eğlence mi, veri tuzağı mı?

PODCAST CANLI YAYIN

Sosyal medyada hızla yayılan ChatGPT karikatür akımı eğlenceli görünmesine rağmen veri gizliliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Forbes'taki habere göre kullanıcıların karikatür oluşturmak için paylaştığı kişisel veriler, uzun vadede gizlilik ve güvenlik riskleri doğurabilir.

Sosyal medyada yeni bir akım hızla yayılıyor. Kullanıcılar, yapay zeka ile oluşturulan iş ve hobi temalı karikatürlerini paylaşmaya başladı. Ortaya çıkan görseller dikkat çekici olduğu için trend hızla yayılıyor. Ancak bu karikatürleri oluşturabilmek için yapay zekanın kullanıcı hakkında geniş miktarda veriye erişmesi gerekiyor.

ChatGPT karikatürleri, genellikle şu tür bir komut girilerek oluşturuluyor: "Hakkımda bildiğin her şeye dayanarak beni ve mesleğimi karikatür olarak çiz."

Bu durum ilk bakışta eğlenceli ve zararsız görünebilir. Ancak kullanıcılar, kısa sürede unutulabilecek bir sosyal medya akımı uğruna potansiyel olarak hassas verilerini paylaşmış oluyor. Üstelik bu veriler en azından paylaşıldıkları sosyal medya platformlarında kalıcı olarak varlığını sürdürebilir.

KARİKATÜR TRENDİ VE KİŞİSEL VERİ RİSKLERİ

insanlar zaten sosyal medya üzerinden çok sayıda kişisel bilgi paylaşıyor. Meta'nın Facebook gibi platformlarının veri politikaları uzun süredir tartışılıyor. Forbes'ta yer alan habere göre karikatür gibi yeni viral akımlar, kullanıcıların hem yapay zeka araçlarını kullanmasını hem de ortaya çıkan içerikleri tekrar sosyal medyada paylaşmasını gerektiriyor. Bu durum veri paylaşımını katmanlı hale getiriyor.

ESET'te küresel siber güvenlik danışmanı olarak görev yapan Jake Moore'a göre, bu tür akımlar ortaya çıktığında insanlar genellikle olası riskleri değerlendirmeden trendi takip etmeye yöneliyor.

Moore, kullanıcıların fotoğraf ve kişisel bilgilerini ChatGPT gibi sohbet botlarına yüklediğinde, platformun bu bilgileri topladığını ve analiz ettiğini belirtiyor. Ona göre bu veriler depolanabiliyor ve uzun vadede nasıl kullanılacağı net olmayan şekillerde model geliştirme süreçlerinde yer alabiliyor.

Cytidel'in CEO'su ve kurucu ortağı Matt Conlon ise kullanıcıların daha doğru sonuç almak için giderek daha detaylı kişisel veri girdiğini söylüyor. Sonuç beklendiği gibi çıkmadığında kullanıcılar daha fazla bilgi ekliyor. Bu durum, kişisel verilerin üretken yapay zeka sistemlerine doğrudan aktarılması anlamına geliyor.

Conlon, bu davranışın veri gizliliği açısından ciddi endişeler yarattığını ve gelecekte kimlik hırsızlığı riskini artırabileceğini ifade ediyor. Paylaşılan bilgilerin tamamen silinmesinin veya kontrol edilmesinin garanti olmadığını vurguluyor.

Bridewell veri gizliliği danışmanlığında görev yapan Chris Linnell ise, insanların fotoğraflarını ve detaylı kişisel bilgilerini yapay zeka araçlarıyla paylaşmasının normalleşmesinin risk oluşturduğunu belirtiyor. Linnell'e göre kullanıcılar, verilerin nasıl saklanacağını veya kullanılacağını çoğu zaman tam olarak değerlendirmiyor.

YAPAY ZEKA KARİKATÜRLERİ NASIL OLUŞTURULUYOR?

Karikatür üretimi sırasında ChatGPT, kullanıcının doğrudan sağladığı içeriklere dayanıyor. Bunlar arasında yüklenen fotoğraflar, yazılan komutlar ve kişisel açıklamalar yer alıyor. Sistem, birey hakkında bağımsız şekilde internet taraması yapmıyor. Ancak kullanıcıların verdiği veriler ne kadar zenginse, ortaya çıkan sonuç o kadar kişisel görünebiliyor.

OpenAI gizlilik politikasına göre gönderilen içerikler; hizmet sunumu, ürün geliştirme ve araştırma faaliyetleri için kullanılabiliyor. Linnell, politikanın bağlı kuruluşlar ve hizmet sağlayıcılarla veri paylaşımına izin verdiğini ve verilerin sonraki kullanım senaryolarının her zaman net şekilde belirtilmediğini söylüyor.

Ayrıca internete yüklenen içeriklerin daha geniş riskler taşıdığı da belirtiliyor. Paylaşılan veriler kopyalanabiliyor, yeniden paylaşılabiliyor veya farklı ortamlarda izinsiz şekilde kullanılabiliyor.

VERİ KONTROLÜ VE BELLEK AYARLARI

OpenAI, kullanıcıların veri kontrolü yapabilmesi için bellek ayarları sunduğunu belirtiyor. Kullanıcılar "kayıtlı bellekleri kullan" ve "sohbet geçmişini kullan"seçeneklerini açıp kapatabiliyor. Bu ayarlar daha sonra değiştirilebiliyor ve kayıtlı bilgiler yönetilebiliyor.

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği kullanıcıları için bu özellik varsayılan olarak kapalı durumda.

Kullanıcılar bu seçenekleri aktif etmezse ChatGPT geçmiş konuşmaları kullanmıyor. Ayrıca kullanıcılar sistemin hangi bilgileri hatırladığını sorabiliyor veya geçici sohbet modunu kullanarak veri kaydı olmadan işlem yapabiliyor.

DAHA GÜVENLİ KARİKATÜR OLUŞTURMAK MÜMKÜN MÜ?

Karikatür oluşturmak eğlenceli olabilir. Ancak uzmanlar, kullanıcıların trendleri takip etmeden önce veri paylaşımı risklerini değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Bazı uzmanlar, gerçek fotoğraf yüklemeden ve minimum kişisel bilgi paylaşarak içerik üretmenin daha güvenli olabileceğini belirtiyor.

CultureAI siber güvenlik araştırmacısı Oliver Simonnet, kullanıcıların mümkün olduğunca genel ifadeler kullanmasını öneriyor. Ona göre kullanıcılar, veri saklama politikalarını ve ayarlarını mutlaka kontrol etmeli. Simonnet, kamuya açık şekilde paylaşılmayacak bilgilerin yapay zeka komutlarına eklenmemesi gerektiğini söylüyor.

Linnell de benzer şekilde, hassas veri ve gerçek fotoğraf paylaşımından kaçınılmasını öneriyor. Kullanıcıların veri kullanımı ve gizlilik ayarlarını incelemesi ve mümkünse model geliştirme için veri kullanımını kapatması gerektiğini belirtiyor. Eğer kullanıcı verilerinin nasıl işleneceği konusunda rahatsızlık duyuyorsa, en güvenli seçeneğin bu özellikleri hiç kullanmamak olduğunu ifade ediyor.

VİRAL AKIMLAR GEÇİCİ VERİ KALICI OLABİLİR

ChatGPT karikatür akımı ilk örnek değil ve son da olmayacak. Uzmanlar, kullanıcıların yapay zeka araçlarına veri girerken riskleri mutlaka değerlendirmesi gerektiğini söylüyor. Trend denemek isteyenlerin ise paylaştıkları bilgileri minimum seviyede tutması öneriliyor.

Veri güvenliği açısından en temel kural net: Kamuya açık şekilde paylaşılmak istenmeyen hiçbir bilgi, yapay zeka komutlarına dahil edilmemeli.

