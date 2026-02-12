Sosyal medyanın yeni çılgınlığı ChatGPT karikatürleri: Eğlence mi, veri tuzağı mı?

Cytidel'in CEO'su ve kurucu ortağı Matt Conlon ise kullanıcıların daha doğru sonuç almak için giderek daha detaylı kişisel veri girdiğini söylüyor. Sonuç beklendiği gibi çıkmadığında kullanıcılar daha fazla bilgi ekliyor. Bu durum, kişisel verilerin üretken yapay zeka sistemlerine doğrudan aktarılması anlamına geliyor.

Conlon, bu davranışın veri gizliliği açısından ciddi endişeler yarattığını ve gelecekte kimlik hırsızlığı riskini artırabileceğini ifade ediyor. Paylaşılan bilgilerin tamamen silinmesinin veya kontrol edilmesinin garanti olmadığını vurguluyor.