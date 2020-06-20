MEB 2020 LGS sayısal soru ve cevaplarını yayınladı! İşte LGS 2020 matematik ve Fen Bilimleri soru kitapçığı cevap anahtarı
Milyonlarca öğrenci bugün Liselere Giriş Sistemi kapsamındaki 2 oturumluk sınav ile geleceğe bir adım daha atmış oldu. 2020 LGS sonrasında öğrenciler harıl harıl LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri daha fazla merakta bırakmadı ve 2020 LGS soruları ve cevaplarını yayınladı. İkinci oturumda cevaplanan sayısal sorularının cevapları merak ediliyor. 2020 LGS sayısal oturumu Matematik ve Fen Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarını haberimizde bulabilirsiniz.
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Liseye Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, MEB'in aldığı geniş çaplı önlemler ile bugün tamamlandı. Öğrenciler, sözel oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ile Yabancı Dil soruları karşısında, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilgisi soruları karşısında ter döktü. Oturumların tamamlanıp sınavın bitmesi ile beraber de 2020 LGS soruları ve cevapları hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. LGS Sayısal soru kitapçığı ve cevap anahtarını haberimizde bulabilirsiniz.