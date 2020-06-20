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MEB 2020 LGS sayısal soru ve cevaplarını yayınladı! İşte LGS 2020 matematik ve Fen Bilimleri soru kitapçığı cevap anahtarı

Milyonlarca öğrenci bugün Liselere Giriş Sistemi kapsamındaki 2 oturumluk sınav ile geleceğe bir adım daha atmış oldu. 2020 LGS sonrasında öğrenciler harıl harıl LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarını arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencileri daha fazla merakta bırakmadı ve 2020 LGS soruları ve cevaplarını yayınladı. İkinci oturumda cevaplanan sayısal sorularının cevapları merak ediliyor. 2020 LGS sayısal oturumu Matematik ve Fen Bilimleri soru kitapçığı ve cevap anahtarını haberimizde bulabilirsiniz.

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20.06.2020 15:40 - Son Güncelleme: 20.06.2020 15:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





