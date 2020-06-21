Haberler Galeri Güncel FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.

21.06.2020 13:21 - Son Güncelleme: 21.06.2020 13:24
FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve Paralel Devlet Yapılanması (PDY) üyelerini şahısların yakalanması için yurt içinde ve yurt dışında çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

TERÖR İHBAR HATTI: ALO 140
Terör örgütü üye ve sempatizanlarının yakalanmasına vatandaşlar da yardımcı olabiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşları bu konuda teşvik etmek maksadıyla hazırladığı "Terörden Arananlar Listesi"ndeki suçlu ve şüphelileri gören, duyan ve bilenler Terör İhbar Hattı ALO 140'a ihbarda bulunabiliyor.

Kırmızı, Mavi, Yeşil, Turuncu ve Gri olarak 5 ayrı kategoride değerlendirilen terörist suçlusu ya da şüphelilerini ihbar eden vatandaşlar, şahsın bulunduğu kategoriye göre ödül kazanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Terör yandaşlarının bulunduğu listeye göre başlarına konan para ödülü değişiyor.

Kırmızı listeye 10 milyon liraya kadar,

Mavi Listeye 3 milyon liraya kadar,

Yeşil Listeye 2 milyon liraya kadar,

Turuncu Listeye 1 milyon liraya kadar

FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Gri Listeye ise 500 bin liraya kadar ödül vaat ediliyor. Ayrıca, ödül miktarları her yıl güncelleniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Mavi kategoride arananlar listesi de belli oldu. Listede 22 isim bulunurken aralarında örgütün azılı mensuplarından Emrullah Uslu, Ahmet Hamdi Parlak gibi isimler de yer aldı.

FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

İŞTE MAVİ LİSTEDEN ARANAN FETÖ'CÜLER

FETÖ’nün kaçak ‘mavi’ militanları belli oldu

Süleyman Uysal
FETÖ'nün 'Alevilerden sorumlu imamı' 9 Ağustos 2014'te yurt dışına kaçtı. Cami-cemevi projesiyle Alevi cemaatinde tepki toplayan Uysal, Alevilerle ilgili politikalar belirleyip kitle örgütü ve derneklerle temaslarını yürütüyordu.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı MEB 2020 LGS sayısal soru ve cevaplarını yayınladı! İşte LGS 2020 matematik ve Fen Bilimleri soru kitapçığı cevap anahtarı
MEB 2020 LGS sayısal soru ve cevaplarını yayınladı! İşte LGS 2020 matematik ve Fen Bilimleri soru kitapçığı cevap anahtarı