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Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Tüm Türkiye'ye helal olsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'na katıldı. Programda, "Kardeşliğin Yüzü" ve "Kardeşliğin Zaferi" adlı videolar izlendi. Halepli iki çocuk, yanına geldikleri Başkan Erdoğan'ı sahneye davet etti. Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Halepli kız çocuğu, "Bizi yalnız bırakmadınız. Biz de evlatların olarak seninle kalacağız, beraber olacağız. Tüm Türkiye'ye helal olsun." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:45 Güncelleme Tarihi :11 Aralık 2024 , 18:45
Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'na katıldı.

Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun

KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK

Nerede bir masum ve mazlum varsa hakkını savunduklarını, zulmü alkışlayanlardan değil gerektiğinde bedel ödeme pahasına hakkı tutup kaldıranlardan olduklarının altını çizen Erdoğan, "Hem Gazze mezaliminde hem de Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. 86 bin tonluk insani yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek sağlayan ülkelerdeniz. Ticari işlemleri durdurmak suretiyle İsrail hükümetine en net tepkiyi veren ülke yine Türkiye'dir. Lübnanlı kardeşlerimize ulaştırdığımız yardımlarla burada da elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız." dedi.

Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun

Programda, "Kardeşliğin Yüzü" ve "Kardeşliğin Zaferi" adlı videolar izlendi.

Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun

ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTI

Halepli iki çocuk, yanına geldikleri Başkan Erdoğan'ı sahneye davet etti.

Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun

Erdoğan, Halepli çocuklarla birlikte sahneye çıktı.

Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun

TÜM TÜRKİYE'YE HELAL OLSUN

Halepli kız çocuğu, Başkan Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanım, herkese çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadınız. Biz de evlatların olarak seninle kalacağız, beraber olacağız. Tüm Türkiye'ye helal olsun." ifadelerini kullandı.

Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun


"BABADIR TÜM MAZLUMLAR İÇİN"

Başkan Erdoğan'ın konuşması esnasında, AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyelerince üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı, "Babadır, tüm mazlumlar için" pankartı açıldı.

Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Başkan Erdoğan'a, hayata geçirilen insan hakları reformlarından fotoğrafların yer aldığı tabloyu hediye etti.

Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun

Öte yandan Başkan Erdoğan, programa katılan yaşlı bir kadın ile bir süre sohbet etti

Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun
Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun
Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun
Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan’a teşekkür: Tüm Türkiye’ye helal olsun
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