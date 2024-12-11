Mazlumların yanında olan Başkan Erdoğan'a teşekkür: "Tüm Türkiye'ye helal olsun"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Dünya İnsan Hakları Günü Kardeşliğin Yüzü Programı'na katıldı.
KARDEŞLERİMİZİ YALNIZ BIRAKMADIK
Nerede bir masum ve mazlum varsa hakkını savunduklarını, zulmü alkışlayanlardan değil gerektiğinde bedel ödeme pahasına hakkı tutup kaldıranlardan olduklarının altını çizen Erdoğan, "Hem Gazze mezaliminde hem de Suriye krizinde kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. 86 bin tonluk insani yardım miktarıyla Filistin'e en fazla destek sağlayan ülkelerdeniz. Ticari işlemleri durdurmak suretiyle İsrail hükümetine en net tepkiyi veren ülke yine Türkiye'dir. Lübnanlı kardeşlerimize ulaştırdığımız yardımlarla burada da elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız." dedi.
ÇOCUKLARLA BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTI
Halepli iki çocuk, yanına geldikleri Başkan Erdoğan'ı sahneye davet etti.
TÜM TÜRKİYE'YE HELAL OLSUN
Halepli kız çocuğu, Başkan Erdoğan'a hitaben, "Sayın Cumhurbaşkanım, herkese çok teşekkür ederim. Bizi yalnız bırakmadınız. Biz de evlatların olarak seninle kalacağız, beraber olacağız. Tüm Türkiye'ye helal olsun." ifadelerini kullandı.
"BABADIR TÜM MAZLUMLAR İÇİN"
Başkan Erdoğan'ın konuşması esnasında, AK Parti Ankara Gençlik Kolları üyelerince üzerinde Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı, "Babadır, tüm mazlumlar için" pankartı açıldı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Başkan Erdoğan'a, hayata geçirilen insan hakları reformlarından fotoğrafların yer aldığı tabloyu hediye etti.