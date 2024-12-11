3 KAPI TEK YÖN! Suriyeliler Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytindalı’ndan ülkelerine dönüyor! Başkan Erdoğan’a teşekkür

Türkiye'de lise eğitimi gördüğünü, eğitimini bıraktığı için üzgün olduğunu anlatan El Cemal, "Okulumu bırakıp gidiyorum, elimde olan bir durum değil, inşallah eğitimime devam ederim." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Himar El Cemal de hayatında hiç görmediği ülkesine ilk kez gideceğini ve bunun için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Orada babaannem var, onu ilk kez göreceğim." dedi.

Muhammed El Mansur, 7 yıl sonra memleketi Hama'ya dönmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM" Yayladağı Sınır Kapısı'ndan geçerek ülkesine gitmek için sıra bekleyenlerden 18 yaşındaki Muhammet Hasan, memleketi Lazkiye'ye döneceğini ifade etti.