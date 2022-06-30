Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Maymun çiçeği virüsü hakkında ne biliyoruz? Maymun çiçeği damlacık yoluyla bulaşır mı? Belirtileri neler?
Dünya yıllardır koronavirüsle savaşırken son günlerde ortaya çıkan Maymun çiçeği virüsü bir anda birçok ülkeye yayıldı. Gelen son dakika haberinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği virüsünün Türkiye'de de görüldüğünü açıkladı. Peki Maymun çiçeği hakkında ne biliyoruz? Maymun çiçeği nasıl bulaşır? Maymun çiçeği öldürür mü? Maske takacak mıyız? İşte yüksek risk grupları...
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Koca, Türkiye'de bir kişide maymun çiçeğinin tespit edildiğini açıkladı.
İşte Bakan Koca'nın o paylaşımı
Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor.
DSÖ GENEL DİREKTÖRÜ: VİRÜS OLAĞANDIŞI DAVRANIYOR
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, son zamanlarda küresel olarak artan maymun çiçeği vakalarına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Ghebreyesus, maymun çiçeği virüsünün, önceki salgınlara kıyasla olağandışı davrandığını söyledi.
Ghebreyesus, salgının uluslararası endişe olan bir halk sağlığı acil durumu olup olmadığını değerlendirmek için gelecek hafta, Acil Durum Komitesi'sinin toplanacağını sözlerine ekledi. Ancak, DSÖ Genel Direktörü şu an için maymun çiçeğine karşı toplu bir aşılamanın gerekli olmadığını belirterek, "Aşılar, vaka bazında tüm risk ve yararların değerlendirilmesine dayalı olmalıdır" açıklamasını yaptı.
YÜKSEK RİSK GRUPLARI DİKKAT
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün yayılmasıyla ilgili endişe yaratan bir uyarı yaptı. Örgütün dün yaptığı açıklamada, virüsün hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar gibi yüksek risk gruplarına bulaşabileceği belirtti.