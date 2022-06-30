Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de! Maymun çiçeği virüsü hakkında ne biliyoruz? Maymun çiçeği damlacık yoluyla bulaşır mı? Belirtileri neler?

Ghebreyesus, salgının uluslararası endişe olan bir halk sağlığı acil durumu olup olmadığını değerlendirmek için gelecek hafta, Acil Durum Komitesi'sinin toplanacağını sözlerine ekledi. Ancak, DSÖ Genel Direktörü şu an için maymun çiçeğine karşı toplu bir aşılamanın gerekli olmadığını belirterek, "Aşılar, vaka bazında tüm risk ve yararların değerlendirilmesine dayalı olmalıdır" açıklamasını yaptı.

YÜKSEK RİSK GRUPLARI DİKKAT

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), maymun çiçeği virüsünün yayılmasıyla ilgili endişe yaratan bir uyarı yaptı. Örgütün dün yaptığı açıklamada, virüsün hamile kadınlar, bağışıklığı düşük kişiler ve çocuklar gibi yüksek risk gruplarına bulaşabileceği belirtti.