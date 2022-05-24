Avrupa'yı tehdit eden maymun çiçeğinin altından sapkın LGBT'liler çıktı! Erkekler arasındaki cinsel ilişki yoluyla bulaşıyor

Yeni tip koronavirüs salgını etkisini kaybederken dünyanın gündemine Maymun çiçeği (Monkeypox) denen yeni bir virüs girdi. Yüzde ve vücudun geri kalanında deri döküntüleri ile kendini gösteren, maymun çiçeği virüsü ile bağlantılı şüpheli vaka sayıları artmaya devam ederken Avrupa'da artan vakaların kaynağının Belçika'daki 'fetiş' festivali olduğu ortaya çıkmıştı.
ÇOĞU GAY VE BİSEKSÜEL ERKEKLER
ABD'deki Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri CDC'nin Baş Tıbbi Görevlisi Dr. John Brooks, "Herkes, maymun çiçeği enfeksiyonu geliştirebilir ve yayabilir, ancak mevcut küresel salgından etkilenenlerin çoğu gay ve biseksüel erkekler" dedi.
Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), AB ülkelerinde 85 olarak açıkladığı maymun çiçeği vaka sayısını 67 olarak değiştirdi. ECDC'nin dün yayımlanan risk değerlendirmesinde, 8 ülkede 85 olarak verilen vaka sayısında yapılan düzeltmede 9 AB ülkesinde 67 vaka görüldüğü belirtildi. Maymun çiçeği vakalarının 15-23 Mayıs arasında Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, İspanya ve İsveç'te görüldüğü kaydedildi.