Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın El Prado Müzesi'nde katıldığı yemekte samimi kareler ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO liderler zirvesi kapsamında İspanya'ya gitti. Dünkü görüşmelerin ardından bugün de çeşitli liderler ile ikili temaslar gerçekleştirdi. Bugünkü görüşmelerin ardından Erdoğan NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nın ardından El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı. Ortaya samimi görüntüler çıktı.
30.06.2022 01:17 - Son Güncelleme: 30.06.2022 01:18
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İspanya'nın başkenti Madrid'te düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Başkan Erdoğan ve toplantıya katılan liderler daha sonra İspanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde Resmi Olmayan Transatlantik Akşam Yemeği'ne katıldı.
Liderler El Prado Müzesi'nde gerçekleştirilen yemeğin ardından Nedimeler Tablosu'nun önünde aile fotoğrafı çektirdi.
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ve eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in Prado Müzesi'nde verdiği yemek öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ve kızlarıyla sohbet etti.