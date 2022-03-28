Mayın tarama gemisi TCG Amasra Kırklareli İğneada açıklarında mayın arayacak
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.
28.03.2022 21:01 - Son Güncelleme: 28.03.2022 21:01
Bugünkü arama faaliyetlerini tamamlayan tarama gemisi, yoğun sisin etkili olduğu bölgede yardımcı botun yön göstermesi ile İğneada Limanı'na yanaştı.
Sabah saatlerinde İğneada açıklarında görülen mayın, Sualtı Savunma (SAS) timlerince etkisiz hale getirilmiş, arama için bölgeye "TCG Amasra" mayın tarama gemisi sevk edilmişti.