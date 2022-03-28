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Mayın tarama gemisi TCG Amasra Kırklareli İğneada açıklarında mayın arayacak

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait "TCG Amasra" mayın tarama gemisi Karadeniz'e sahili bulunan Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada açıklarında mayın arama faaliyetlerini sürdürecek.

AJANSLAR
28.03.2022 21:01 - Son Güncelleme: 28.03.2022 21:01
Mayın tarama gemisi TCG Amasra Kırklareli İğneada açıklarında mayın arayacak

Bugünkü arama faaliyetlerini tamamlayan tarama gemisi, yoğun sisin etkili olduğu bölgede yardımcı botun yön göstermesi ile İğneada Limanı'na yanaştı.

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Mayın tarama gemisi TCG Amasra Kırklareli İğneada açıklarında mayın arayacak

Halatlar yardımı ile limana bağlanan geminin bölgede mayın arama faaliyetlerine yarın devam edeceği belirtildi.

Mayın tarama gemisi TCG Amasra Kırklareli İğneada açıklarında mayın arayacak

Sabah saatlerinde İğneada açıklarında görülen mayın, Sualtı Savunma (SAS) timlerince etkisiz hale getirilmiş, arama için bölgeye "TCG Amasra" mayın tarama gemisi sevk edilmişti.

Mayın tarama gemisi TCG Amasra Kırklareli İğneada açıklarında mayın arayacak
Mayın tarama gemisi TCG Amasra Kırklareli İğneada açıklarında mayın arayacak
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