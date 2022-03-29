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Haberler Güncel HAVA DURUMU | Tam güneşi gördük derken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul’u da etkileyecek! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA DURUMU | Tam güneşi gördük derken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul’u da etkileyecek! Bugün hava nasıl olacak?

Kar yağışının ardından bir anda hava sıcaklıklarının artması baharın müjdesi oldu. Özellikle son 2 gündür güneşli hava etkili oldu. Tam güneşi gördük derken Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerinde Marmara ve çevresinde bulutlu bir havanın hakim olacağını duyururken, Doğu Anadolu bölgesinde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

29.03.2022 09:06 - Son Güncelleme: 29.03.2022 09:06
HAVA DURUMU | Tam güneşi gördük derken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul’u da etkileyecek! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

GALERİ DEVAM EDİYOR
HAVA DURUMU | Tam güneşi gördük derken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul’u da etkileyecek! Bugün hava nasıl olacak?

HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA DURUMU | Tam güneşi gördük derken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul’u da etkileyecek! Bugün hava nasıl olacak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

HAVA DURUMU | Tam güneşi gördük derken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul’u da etkileyecek! Bugün hava nasıl olacak?

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MUĞLA °C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HAVA DURUMU | Tam güneşi gördük derken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul’u da etkileyecek! Bugün hava nasıl olacak?

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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