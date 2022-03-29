HAVA DURUMU | Tam güneşi gördük derken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul’u da etkileyecek! Bugün hava nasıl olacak?
Kar yağışının ardından bir anda hava sıcaklıklarının artması baharın müjdesi oldu. Özellikle son 2 gündür güneşli hava etkili oldu. Tam güneşi gördük derken Meteoroloji'den yeni bir uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerinde Marmara ve çevresinde bulutlu bir havanın hakim olacağını duyururken, Doğu Anadolu bölgesinde çığ tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu bölgelerde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı