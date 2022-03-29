HAVA DURUMU | Tam güneşi gördük derken Meteoroloji’den son dakika uyarısı geldi! İstanbul’u da etkileyecek! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Muğla, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Mersin'in iç ve yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.