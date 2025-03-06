Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 6 Mart 2025 tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde ünlü bir markanın da yer alması şoke etti.

Hemen hemen her markette olan markanın hile yapanlar listesinde olması "Biz kime güveneceğiz" sorusunu sordurttu.

ALİONBAŞI DA HİLECİ ÇIKTI Yeni listede yer alan o ünlü marka Alionbaşı. Alionbaşı markasının tam yağlı kaşar peynirinde ve tam yağlı eritme peynirinde bitkisel yağ olduğu tespit edildi.

Öte yandan KARAPINAR VE BALCA markalarının kaşar peynirlerinde de yağ oranının düşük olduğu, bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.