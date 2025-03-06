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Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YENİ LİSTE | Gıda teröristlerine yenileri daha eklendi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı yeni listede hemen hemen her markette satılan Alionbaşı markası da yer alıyor. Vatandaşın sağlığına göz dikenler sucukta baş eti, köftede ise taşlık kullanmışlar. İşte hile yapan markalar

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :06 Mart 2025 , 14:47 Güncelleme Tarihi :06 Mart 2025 , 14:49
Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 6 Mart 2025 tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde ünlü bir markanın da yer alması şoke etti.

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

Hemen hemen her markette olan markanın hile yapanlar listesinde olması "Biz kime güveneceğiz" sorusunu sordurttu.

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

ALİONBAŞI DA HİLECİ ÇIKTI

Yeni listede yer alan o ünlü marka Alionbaşı. Alionbaşı markasının tam yağlı kaşar peynirinde ve tam yağlı eritme peynirinde bitkisel yağ olduğu tespit edildi.

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

Öte yandan KARAPINAR VE BALCA markalarının kaşar peynirlerinde de yağ oranının düşük olduğu, bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

ZEYTİNYAĞ HER LİSTEDE VAR
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hemen hemen her listede zeytinyağı mutlaka oluyor.

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

6 Mart tarihli listesinde KUZEY EGE AYVALIK, AYVALIK KÖYBİRLİK, ÇAKIR ADA, TAD AYVALIK ve AYVALIK markalarının zeytinyağlarında tohum yağı olduğu görüldü.

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

SUCUKTA SAKATAT VE MEKANİK AYRILMIŞ ET

ONE TAT, CEYLANER VE ERTÜRK markalarının ısıl işlem görmüş piliç sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

AFYON KOCATÜRK markasının sucuklarında ise sakatat (Baş eti) görüldü.

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

CATERİNG SKANDALI
Küçükçekmece merkezlim Mansur Catering ise soslu tavuk köfte harcında sakatat ve soya kullanmış.

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

6 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

6 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

6 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

6 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

6 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ

Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

6 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ