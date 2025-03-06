Sucukta baş eti köftede sakatat kaşar peynirinde yağ! Yeni taklit ve tağşiş listesinde Alionbaşı markası da var!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 6 Mart 2025 tarihli yeni taklit ve tağşiş listesinde ünlü bir markanın da yer alması şoke etti.
Hemen hemen her markette olan markanın hile yapanlar listesinde olması "Biz kime güveneceğiz" sorusunu sordurttu.
ALİONBAŞI DA HİLECİ ÇIKTI
Yeni listede yer alan o ünlü marka Alionbaşı. Alionbaşı markasının tam yağlı kaşar peynirinde ve tam yağlı eritme peynirinde bitkisel yağ olduğu tespit edildi.
Öte yandan KARAPINAR VE BALCA markalarının kaşar peynirlerinde de yağ oranının düşük olduğu, bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı.
ZEYTİNYAĞ HER LİSTEDE VAR
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı hemen hemen her listede zeytinyağı mutlaka oluyor.
6 Mart tarihli listesinde KUZEY EGE AYVALIK, AYVALIK KÖYBİRLİK, ÇAKIR ADA, TAD AYVALIK ve AYVALIK markalarının zeytinyağlarında tohum yağı olduğu görüldü.
SUCUKTA SAKATAT VE MEKANİK AYRILMIŞ ET
ONE TAT, CEYLANER VE ERTÜRK markalarının ısıl işlem görmüş piliç sucuklarında mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
AFYON KOCATÜRK markasının sucuklarında ise sakatat (Baş eti) görüldü.
CATERİNG SKANDALI
Küçükçekmece merkezlim Mansur Catering ise soslu tavuk köfte harcında sakatat ve soya kullanmış.
6 MART 2025 TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ