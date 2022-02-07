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Mavi Vatan'da dosta güven düşmana korku! Yerli üretim Kontrol Bot-5 (KB-5) Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın kullanımı için Antalya'daki Ares Tersanesi'nde yerli imkanlarla üretilen Kontrol Bot-5 (KB-5), Türkiye - Yunanistan deniz yan hududu olan Edirne'nin Enez ilçesinde göreve başladı.

07.02.2022 18:43 - Son Güncelleme: 07.02.2022 18:50
Mavi Vatan’da dosta güven düşmana korku! Yerli üretim Kontrol Bot-5 KB-5 Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

Antalya'daki Ares Tersanesi'nde 'yeni tip kontrol bot projesi' kapsamında üretilen KB-5, 27 Ocak'ta Enez'de konuşlu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı bünyesinde hizmete girdi.

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Mavi Vatan’da dosta güven düşmana korku! Yerli üretim Kontrol Bot-5 KB-5 Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

BOTUN ÖZELLİKLERİ
12 metre boyundaki KB-5, 35 deniz mili maksimum sürate ulaşabiliyor.

Mavi Vatan’da dosta güven düşmana korku! Yerli üretim Kontrol Bot-5 KB-5 Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

İktisadi sürati 24 deniz mili olan botun, radar, elektronik harita, termal kamera ve 450 beygir güç üreten 2 motoru bulunuyor.

Mavi Vatan’da dosta güven düşmana korku! Yerli üretim Kontrol Bot-5 KB-5 Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

ZORLU ŞARTLARDA GÖREVE HAZIR
Hamilton su jeti sistemi ve kurtarma platformuna sahip, 3 mürettebat ve 14 kazazede taşıma kapasiteli KB-5, ortalama 200 deniz mili seyir sığası ile zorlu deniz şartlarında görev yapma özelliğine sahip.

Mavi Vatan’da dosta güven düşmana korku! Yerli üretim Kontrol Bot-5 KB-5 Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

ENVANTERE GİREN 5. BOT
Enez'de hizmet vermeye başlayan KB-5'in, Sahil Güvenlik Komutanlığı envanterine giren 5'inci bot olduğu bildirildi.

Mavi Vatan’da dosta güven düşmana korku! Yerli üretim Kontrol Bot-5 KB-5 Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla botun kullanılmaya başlandığını açıkladı.

Mavi Vatan’da dosta güven düşmana korku! Yerli üretim Kontrol Bot-5 KB-5 Yunanistan sınırı Enez’de göreve başladı

İba, yaptığı paylaşımda, "Tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen KB-5 kontrol tipi botumuz, Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığımızın envanterine girmiş bulunuyor. Mavi Vatan'da kara sularımızda, dosta güven, düşmana korku salmaya devam. Milli hamlelerimizle gurur duymaya devam" ifadelerini kullandı.

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