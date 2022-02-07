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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun tezinde sayfalarca intihal çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yazdığı tezde sayfalar dolusu intihal çıktığı tespit edildi. Tezini yemin sayfasında intihal olmadığını belirten İmamoğlu'nun çeşitli yazar ve akademisylerin eserlerini olduğu gibi kullanması ve herhangi bir şekilde atıf yapmaması eleştiri konusu oldu.

07.02.2022 19:51 - Son Güncelleme: 07.02.2022 20:03
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun tezinde sayfalarca intihal çıktı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yazdığı tezde sayfalar dolusu intihal çıktığı tespit edildi.

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CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun tezinde sayfalarca intihal çıktı

Tezini yemin sayfasında intihal olmadığını belirten İmamoğlu'nun çeşitli yazar ve akademisylerin eserlerini olduğu gibi kullanması ve herhangi bir şekilde atıf yapmaması eleştiri konusu oldu.

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun tezinde sayfalarca intihal çıktı

İşte Dilek İmamoğlu'nun tezindeki o intihaller:

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun tezinde sayfalarca intihal çıktı

11 ADET İNTİHAL VAKASI

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun tezinde sayfalarca intihal çıktı

İNTİHAL 1: İmamoğlu'nun tezinin 32. sayfasında 10 satır, tek kelime değiştirilmeden Alev Doğu'nun 2010'da yayınladığı makaleden kopyalanmış ve Alev Doğu'ya atıf yapılmamış. Görüldüğü gibi tırnak içerisine alınmamış.

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