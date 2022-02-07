CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun tezinde sayfalarca intihal çıktı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yazdığı tezde sayfalar dolusu intihal çıktığı tespit edildi. Tezini yemin sayfasında intihal olmadığını belirten İmamoğlu'nun çeşitli yazar ve akademisylerin eserlerini olduğu gibi kullanması ve herhangi bir şekilde atıf yapmaması eleştiri konusu oldu.
07.02.2022 19:51
- Son Güncelleme: 07.02.2022 20:03
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun yazdığı tezde sayfalar dolusu intihal çıktığı tespit edildi.