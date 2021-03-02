Normalleşme için sıradaki iller belli oldu! İşte kısıtlamaların kalkacağı diğer iller!
Türkiye Kabine Toplantısı'ndan çıkacak karara kilitlenmişken Başkan Erdoğan beklenen normalleşme adımlarını tek tek açıkladı. Erdoğan, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kısıtlamaların vaka yoğunluğuna göre kaldırılacağını söyledi. Erdoğan'ın açıklamasından sonra vatandaşlar bulundukları illerin hangi kategoride yer aldığını araştırmaya başladı. Mavi ve sarı kategoride bulunan şehirlerde esneme kararı alınırken turuncuda kısmi esneme kırmızıda ise tedbirlerin devamına karar verildi. Gelen son dakika haberine göre normalleşme için sıradaki iller belli oldu. İşte kısıtlamaların kalkacağı diğer iller
Sağlık Bakanlığının açıkladığı haftalık her 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı verilerine göre, Karadeniz Bölgesi'ndeki iller en yüksek oranlara, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller ise en az vaka sayılarına sahip olmayı sürdürdü. Kovid-19'la mücadelede başlatılan "yerinde karar" dönemi kapsamında, bugün itibarıyla il bazında "kademeli normalleşme" süreci hayata geçirildi.
Bu çerçevede, illerin sınıflandırılacağı risk gruplarının belirlenmesi, kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasındaki ölçütlerden birini de haftalık vaka sayıları oluşturuyor.Sağlık Bakanlığınca 81 il için ilk kez 8-14 Şubat'ı kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısının duyurulmasının ardından 20-26 Şubat'a ilişkin veriler açıklandı.Buna göre, 3 büyükşehirden İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 68,23'dan 89,90'a yükseldi. Ankara'daki sayı 35,39 iken 39,84, İzmir'de ise 42,67 iken 53,42 oldu.
Geçen hafta açıklanan verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü 5 il olan Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun, bu hafta da ilk 5 sırada yer aldı ancak bu şehirlerin kendi içindeki sıralaması değişti.
Vaka sayısı, Trabzon'da 207,54'ten 239,52'ye, Rize'de 200,08'den 213,10'a, Ordu'da 228,40'tan 301,76'ya, Giresun'da 217,51'den 264,71'e, Samsun'da 202,94'ten 262,17'ye yükseldi.
VAKA SAYISI YÜKSEK İLLER
Bu şehirlerin ardından gelen ve haftalık her 100 bin kişide 100'den fazla vaka görülen iller sırasıyla, "Tokat 166,50, Sinop 160,03, Osmaniye 145,13, Balıkesir 142,57, Aksaray 123,08, Konya 119,28, Adıyaman 116,20, Gümüşhane 114,58, Sakarya 114,34, Amasya 110,50, Edirne 107,43, Burdur 105,36" oldu.