Normalleşme için sıradaki iller belli oldu! İşte kısıtlamaların kalkacağı diğer iller!

Bu çerçevede, illerin sınıflandırılacağı risk gruplarının belirlenmesi, kısıtlamaların kaldırılması veya tekrar uygulanmasına ilişkin kararların alınmasındaki ölçütlerden birini de haftalık vaka sayıları oluşturuyor.Sağlık Bakanlığınca 81 il için ilk kez 8-14 Şubat'ı kapsayan her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısının duyurulmasının ardından 20-26 Şubat'a ilişkin veriler açıklandı.Buna göre, 3 büyükşehirden İstanbul'da her 100 bin kişideki vaka sayısı 68,23'dan 89,90'a yükseldi. Ankara'daki sayı 35,39 iken 39,84, İzmir'de ise 42,67 iken 53,42 oldu.