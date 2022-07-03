Mavi Vatan'a çelik kılıç: Atmaca! 200 kilometreden vuruyor!
ROKETSAN tarafından geliştirilen Atmaca Mavi Vatan'ın adeta çelik kılıcı olacak. MSB'den yapılan açıklamaya göre milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise Roketsan'ın 'Mavi Vatan'ın çelik kılıcı satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca' sözleriyle paylaştığı Atmaca füzesinin karadan test edildiğini belirterek, 'Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun.' ifadesini kullandı.
03.07.2022 10:38 - Son Güncelleme: 03.07.2022 10:38
Milli Savunma Bakanlığı, milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe yapılan test atışının başarıyla yerine getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca'nın ilk kez mobil güdümlü mermi sistemiyle karadan denizdeki bir hedefe ateşlendiği belirtildi.
Bakan İsmail Demir Roketsan'ın "Mavi Vatan'ın çelik kılıcı satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca, ilk defa mobil kara aracından koordinata güdüm yeteneği başarıyla test edildi." dedi.