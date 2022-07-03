Mavi Vatan’a çelik kılıç: Atmaca! 200 kilometreden vuruyor!

Uzun menzili, düşük radar izi, her türlü hava şartlarına uygunluk ve karşı önlemlere dayanıklılık ile öne çıkan Roketsan Atmaca Füzesi, Sinop'ta yapılan testler ile öne çıktı. Peki, Roketsan Atmaca Füzesi özellikleri nelerdir? İşte, o bilgiler

