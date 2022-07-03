CHP'nin tek karelik özeti! Aylin Nazlıaka'dan tepki çeken hareket! Irkçı Marine Le Pen gibi dokunamadı
Fransa'da İslam karşıtlığı ile bilinen ırkçı Marine Le Pen, seçim sürecinden kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen siyahi bir kadına dokunmamaya çalışmıştı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da, Le Pen ile benzer bir davranışa imza attı. Nazlıaka'nın fotoğraf karesi Le Pen'e benzetilirken, duruma tepki yağdı.
03.07.2022 13:52 - Son Güncelleme: 03.07.2022 13:52
Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in, seçim sürecinde paylaştığı bir kare tepki çekmişti.