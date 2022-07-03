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CHP'nin tek karelik özeti! Aylin Nazlıaka'dan tepki çeken hareket! Irkçı Marine Le Pen gibi dokunamadı

Fransa'da İslam karşıtlığı ile bilinen ırkçı Marine Le Pen, seçim sürecinden kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen siyahi bir kadına dokunmamaya çalışmıştı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da, Le Pen ile benzer bir davranışa imza attı. Nazlıaka'nın fotoğraf karesi Le Pen'e benzetilirken, duruma tepki yağdı.

03.07.2022 13:52 - Son Güncelleme: 03.07.2022 13:52
CHP’nin tek karelik özeti! Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken hareket! Irkçı Marine Le Pen gibi dokunamadı

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi lideri Marine Le Pen'in, seçim sürecinde paylaştığı bir kare tepki çekmişti.

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CHP’nin tek karelik özeti! Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken hareket! Irkçı Marine Le Pen gibi dokunamadı

Le Pen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen siyahi kadına dokunmamak için büyük çaba sarf etmişti.

CHP’nin tek karelik özeti! Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken hareket! Irkçı Marine Le Pen gibi dokunamadı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da benzer bir skandala imza attı.

CHP’nin tek karelik özeti! Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken hareket! Irkçı Marine Le Pen gibi dokunamadı

Nazlıaka, fotoğraf çektirdiği kadına dokunmamak için elini duvara yasladı.

CHP’nin tek karelik özeti! Aylin Nazlıaka’dan tepki çeken hareket! Irkçı Marine Le Pen gibi dokunamadı

DİL FARKLI İKLİM FARKLI DAVRANIŞ AYNI
25. ve 26. Dönem AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise Le Pen ile Nazlıaka'nın karelerini birleştirerek şu yorumu yaptı:

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