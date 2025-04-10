24 Ocak 2025'te Kadıköy Salı Pazarı'nda vahşi bir şekilde katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin cinayet davasının ilk duruşması bugün yapılıyor. Olayın ardından sanıkların yaşlarının gündeme gelmesi, davanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Peki Mattia Ahmet Minguzzi'yi kim öldürdü? Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte konuya dair merak edilenler…
MATTİA AHMET MİNGUZZİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?
↪ Kadıköy'de 24 Ocak 2025 Cuma günü sabah saat 08.25'te meydana gelen korkunç cinayette 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak üzere tarihi Salı Pazarı'na gittiği sırada saldırıya uğradı. Olay, 15 yaşındaki B.B. ile Minguzzi arasında çıkan sözlü tartışmanın şiddete dönüşmesiyle başladı. B.B., bir pazar tezgahından aldığı bıçakla Mattia'yı beş farklı yerinden bıçakladı. Bu sırada 16 yaşındaki U.B. de yere düşen Mattia'yı tekmeledi. Güvenlik kameralarına yansıyan bu vahşi saldırı, sosyal medyada büyük tepki topladı.
↪ Saldırganlar, olaydan kısa süre sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
↪ Minguzzi ailesi, oğullarının naif ve barışçıl bir çocuk olduğunu belirterek, bu anlamsız şiddetin sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Olayın tam olarak nasıl başladığı hala netleşmemiş olsa da, iddialara göre basit bir sözlü sataşmanın kontrolden çıkmasıyla gerçekleştiği belirtiliyor.
SANIKLAR KAÇ YIL CEZA ALABİLİR?
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ocak 2025 tarihinde Kadıköy'de öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin katillerine yönelik iddianameyi hazırlayarak, B.B. ve U.B. hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep etti. Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82. maddesine göre, bu suç için yetişkinler müebbet hapis cezasına çarptırılabilirken, sanıkların 15 ve 16 yaşlarında olması nedeniyle TCK 31. madde gereği yaş indirimi uygulanacak.
Hukukçular, yaş indirimi nedeniyle sanıkların en fazla 24 yıl hapis cezası alabileceğini, ancak koşullu salıverme ve infaz düzenlemeleriyle bu sürenin 9-10 yıla kadar düşebileceğini belirtiyor. Minguzzi ailesi ise bu durumu adaletsizlik olarak değerlendirerek, çocuk indiriminin kaldırılması için yasal değişiklik çağrısında bulunuyor.
Davanın seyri ve sanıkların cezai sorumluluğu, mahkemenin takdirine bağlı olarak şekillenecek. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporunda, Mattia Minguzzi'nin ölüm nedeni olarak kesici aletle iç organ yaralanması belirtilirken, güvenlik kameralarındaki görüntüler ve tanık ifadeleri sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koyuyor.
MATTİA AHMET MİNGUZZİ KİMDİR?
Mattia Ahmet Minguzzi, ünlü İtalyan şef Andrea Minguzzi ve Türk çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin oğluydu. Erken yaşamına dair ayrıntılar sınırlı olsa da, ailesinin İtalyan ve Türk kültürlerini bir araya getiren bir geçmişe sahip olduğu biliniyor. Olay öncesinde, Mattia topluluğunda umut vadeden bir genç olarak tanınıyor ve çevresindeki herkes tarafından sevilen bir kişiydi. Ailesi, onun barışçıl ve naif kişiliğiyle tanındığını vurgulayarak, bu trajik kaybın ardından adaletin sağlanması için mücadelelerini sürdürüyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, MATTİA AHMET MİNGUZZİ'NİN AİLESİNİ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini kabul etti. Görüşmede, yürütülen hukuki süreç masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaletin sağlanması için sürecin yakından takipçisi olacaklarını belirterek, "Adaletin tecellisi için sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Aile, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederken, adaletin bir an önce sağlanmasını talep etti.
MATTİA AHMET MİNGUZZİ OLAYI NEDİR?
↪24 Ocak Cuma günü Kadıköy'deki tarihi Salı Pazarı'nda, İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın 15 yaşındaki oğulları Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada 15 yaşındaki B.B. ile tartışmaya başlamıştı. Tartışmanın şiddet yoluyla sonuçlanmasıyla B.B., Mattia'yı beş yerinden bıçakladı. Yanında bulunan 16 yaşındaki U.B. ise yerde kanlar içinde yatan Minguzzi'yi tekmeleyerek vahşi saldırıya ortak oldu.
↪Mattia Ahmet Minguzzi, 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hastanede hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayet şüphelileri B.B. ve U.B. hakkında "çocuğa kasten öldürmek" suçundan 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezası talebiyle iddianame düzenledi.
↪İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşındaki sanık hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. Bugün, sanıklar hakim karşısına çıkacak ve dava süreci başlayacak.
(Kaynak: Takvim Foto Arşiv, Sosyal medya)