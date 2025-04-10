24 Ocak 2025'te Kadıköy Salı Pazarı'nda vahşi bir şekilde katledilen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi 'nin cinayet davasının ilk duruşması bugün yapılıyor. Olayın ardından sanıkların yaşlarının gündeme gelmesi, davanın en çok tartışılan konularından biri haline geldi. Peki Mattia Ahmet Minguzzi'yi kim öldürdü? Ahmet Minguzzi kimdir, neden öldü? İşte konuya dair merak edilenler…

MATTİA AHMET MİNGUZZİ'Yİ KİM ÖLDÜRDÜ?

↪ Kadıköy'de 24 Ocak 2025 Cuma günü sabah saat 08.25'te meydana gelen korkunç cinayette 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak üzere tarihi Salı Pazarı'na gittiği sırada saldırıya uğradı. Olay, 15 yaşındaki B.B. ile Minguzzi arasında çıkan sözlü tartışmanın şiddete dönüşmesiyle başladı. B.B., bir pazar tezgahından aldığı bıçakla Mattia'yı beş farklı yerinden bıçakladı. Bu sırada 16 yaşındaki U.B. de yere düşen Mattia'yı tekmeledi. Güvenlik kameralarına yansıyan bu vahşi saldırı, sosyal medyada büyük tepki topladı.

↪ Saldırganlar, olaydan kısa süre sonra İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, B.B.'nin bir, U.B.'nin ise iki sabıkasının bulunduğu öğrenildi. Her iki şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

↪ Minguzzi ailesi, oğullarının naif ve barışçıl bir çocuk olduğunu belirterek, bu anlamsız şiddetin sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyor. Olayın tam olarak nasıl başladığı hala netleşmemiş olsa da, iddialara göre basit bir sözlü sataşmanın kontrolden çıkmasıyla gerçekleştiği belirtiliyor.