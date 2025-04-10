İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi katilleri için hesap günü!

İstanbul Kadıköy'de bulunan Bit Pazarı'ndaki bıçaklı saldırı, büyük bir üzüntüye neden oldu. İtalyan şef Andrea Minguzzi ve çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin trajik ölümüyle ilgili olarak, iki sanığın "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan iki sanığın, 24 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı duruşma, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde başladı. Ailenin mezarına yapılan saldırı ve tehditler ise davaya olan ilgiyi artırırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, adaletin sağlanması için sürecin yakından takip edileceğini belirtti.